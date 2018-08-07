桃園》國民黨桃園市長選舉爆震撼彈！楊麗環或將參選

2018年08月07日 11:53 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市長選舉，國民黨前立委楊麗環在黨內初選以些微差距輸給陳學聖而未獲提名。她昨深夜在臉書PO出給中國國民黨黨員的一封信，她說國民黨初選前，她說她是最認真參選的市長候選人，十三區走透透，拜訪過桃園市超過400位里長，結果卻與外界預測完全相反。她強調她下定決心要做的事必定全力以赴，不畏艱難，不畏險阻，達成目標，呼籲黨員一起團結勝選，贏回桃園。

楊麗環在信中指出，黨內初選結果和外界預測的完全相反，輿論譁然，提名的對象是自稱民調已能贏鄭文燦2%的陳學聖。然而，僅數月之隔，國民黨的市長提名人民調卻大輸36%，還引發要強烈｢換聖｣的軒然大波，造成黨內同志憂心忡忡，「不禁令人反思當初民調過程的諸多疑點，答案似乎不言可喻」。黨的提名人選民調不升反降，僅剩二成，遠低於傳統基本盤，除了反映出民眾不認同、無法勝選之外，也表示高喊團結已於事無補，只是粉飾太平避免崩盤而已。

楊麗環說初選過後，國民黨從中央到地方黨部，對她不聞不問，未曾釋出一絲善意，也忘記國民黨在諸多縣市或明或暗的黨內分裂，在桃園黨部堅持｢換聖｣，民眾｢棄聖｣， 黨工卻每每以破壞團結的帽子扣在她身上，把黨內自高層至基層無法團結的原因都歸咎到她身上，「但我相信黨員的眼睛都是雪亮的，誰真心愛黨，誰真心為黨，誰能贏得勝選，大家的心裡都清楚」。

楊麗環說，追求桃園的經濟發展，找回昔日榮景，她從未歇止過；她下定決心要做的事必定全力以赴，不畏艱難，不畏險阻，達成目標，這是黨國先烈的精神，也是桃園女兒的精神，更是跨世代新桃園人的精神，成就桃園大時代。她最後呼籲「讓我們一起團結勝選，贏回桃園」。

(中時電子報)