沒錢升級！俄「莫斯科號」巡洋艦年內進廠大修

俄羅斯「莫斯科號」飛彈巡洋艦將送往克里米亞造船廠進行維修。(圖/俄羅斯國防部)

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中時電子報

俄羅斯光榮級「莫斯科號」飛彈巡洋艦(Moskva)是一艘命運多舛的戰艦，日前面臨軍隊缺錢的窘境，導致原本的升級計畫無限延宕，權宜之計只好先進廠維修，再看看未來命運如何。它將被送到克里米亞造船廠進行維修，估計6-12個月可以完成。

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根據海軍新聞網站《Navy Recognition》報導，1名俄羅斯海軍代表說，日前接獲總部消息指出，由於軍隊缺乏足夠的資金，暫時不適合升級軍艦。因此，「莫斯科號」飛彈巡洋艦的升級工作將被迫暫停，未來命運如何仍在未定之天。「莫斯科號」軍艦將轉往克里米亞的造船廠進行修復工作，至於升級計畫則被無限期展延。

「莫斯科號」巡洋艦的排水量為11380噸，長度186公尺，最大寬度20.8公尺，航行速度為34節，可搭載510名機組人員。該艦裝備了大砲、防空飛彈、魚雷和反潛火箭發射器。

該艦於1976年開始建造，1979年下水， 1982年12月30日正式服役，隸屬於黑海艦隊。紀錄顯示它過去也曾在1990-2000年進行大修。但是報導說，這艘戰艦自2016年1月以來，就一直沒有在海上出現。

(中時電子報)

文章來源：Russian Navy Cruiser Moskva to be Overhauled in Crimea

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