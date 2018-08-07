賊星該敗 販毒偷竊2人組 撞車被捕

董姓男子本月5日駕駛贓車因精神不濟追撞前車，導致5車連環車禍，因擔心竊盜案件東窗事發當場逃逸。（陳育賢翻攝）

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董嫌等人平日還四處取昴貴物品，新竹縣1處私人庭院的50萬赤松就遭其竊走。（陳育賢翻攝）
董嫌等人平日還四處竊取昴貴物品，連辛苦農民賴以為生的農用機具都不放過。（陳育賢翻攝）

50歲董姓男子與41歲許姓男子本月5日駕駛贓車行經新竹市公道五路時因精神不濟與前方4輛車發生連環車禍，董嫌與許嫌驚醒後立即棄車逃逸，而市警2分局偵查隊近日偵辦1起販毒案件6日並收網抓人，結果被抓的就是肇事的董、許2人組，真是賊星該敗。

新竹市警察局近日執行「安居緝毒專案」，警2分局偵查隊並鎖定1藏身在市區某大樓的販毒集團，警方發現該集團成員平日都以社區大樓有門禁管制為掩護，常約毒蟲至大樓內交易，以此躲避警方查緝。

而遭警方鎖定的董姓、許姓嫌犯平日也四處竊取昴貴物品，兩人5日在竊取1部貨車要來載運贓物，未料因吸毒後太久沒睡而精神狀況不佳，駕車行經公道五路、慈雲路口時追撞前車，最後導致5輛車連環車禍，董、許被巨大聲響驚醒後下車查看知道闖下大禍，擔心東窗事發竟立即棄車逃逸。

轄區派出所事後將肇事監視畫面PO上警用群組動員所有警力搜查肇事者行蹤，偵辦毒品案件的偵查隊見肇事者剛好就是要抓的藥頭，擔心2嫌可能因車禍畏罪轉移住所，昨天立即收網逮人，並在其住處起獲8公克海洛因及2.56公克安非他命，同時陸續帶回8名藥腳。

警方並發現，董、許兩人除了販賣毒品外，還至新竹縣某私人庭院，竊走市價約50萬元的赤松，另連辛苦農民的農具機也不放過，昨天都一併被警方起獲，今天訊後依毒品、竊盜罪嫌將全案移送法辦。

(中時 )

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