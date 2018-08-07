《全台最速報》惡檢停職生效！林俊佑3個月內須搬離宿舍

2018年08月07日 12:11 中時電子報 綜合報導

◎惡檢停職生效！林俊佑3個月內須搬離宿舍

花蓮地檢署檢察官林俊佑率警到幼兒園辦私案，引發輿論譁然，花蓮地檢署上周五下午接到法務部停職令，立即將林停職，並將他進出花檢署磁卡消磁，林俊佑停職後薪水不到20K，依規定林俊佑三個月內必須和著妻兒打包離開花檢署宿舍。

◎帶超過3名幼童搭車要補票 議員批友善育兒半吊子

為解決少子化問題，政府推出獎勵第3胎補助政策，鼓勵民眾多生育。但議員簡舒培接獲家長陳情，按現行法規1名成人只能帶2名6歲以下幼童搭乘捷運、公車，超過1名就要另購票。她質疑，這項法規不合時宜又擾民，根本是在為難「三寶家庭」；對此，北捷及北市公運處均表示，會建請中央修法。

◎首座離島太陽能電廠 正式於澎湖監獄落成啟用

打造澎湖成為全國能源低碳示範島，政府與民間一起來打拚，澎湖監獄攜手友達光電以「電業籌設」模式興建離島首座太陽能發電廠，7日正式啟用，未來每年可發電184萬度，挹注再生新能源。

◎「愛在縱谷線」兒童成長夏令營

台東家扶中心為了讓家扶兒能有個快樂暑假，因此於4日起一連3天在台東家扶關山服務處舉辦「愛在縱谷線兒童成長夏令營」，期望透過此活動讓兒童學習團隊合作及問題解決能力、體驗新的嘗試，讓這群兒童有個快樂的回憶。

(中時電子報)