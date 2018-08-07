新北抽查運動水壺 1件不合格

新北市法制局抽查市面上15件塑膠運動水壺，發現「KOR Delta」水壺耐熱溫度試驗不符。（宋原彰攝）

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中時
宋原彰

新北市法制局抽查市面上15件塑膠運動水壺，發現化學安全性標準全部符合，但其中一項「KOR Delta」水壺耐熱溫度試驗不符，商品標示為耐熱攝氏100度，但未達該溫度就發生瓶身變形扭曲情形，將依違反食品安全衛生法第28條，處以4萬至400萬元。

新北市法制局委託SGS實驗室，抽查市面上15件塑膠運動水壺，其中慎康公司代理的「KOR Delta」水壺屬於聚酯製品，產品標示耐熱攝氏100度，但未達該溫度已發生變形，顯然標示不實；大前實業公司代理的「NIKE HYPERFUEL水壺」未標示耐熱程度；高佳林公司的「樂扣樂扣運動水壺」未標示製造日期；鍋寶公司的「鍋寶運動隨手瓶」則為標示字體過小。

法制局長黃怡騰表示，市面上販售的運動水壺材質大致分為聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)和聚酯(Polyester)，其中聚乙烯可抗酸鹼腐蝕、耐熱約攝氏120度、透光性較差；聚碳酸酯抗衝擊強度大、耐熱性佳(攝氏130度以下)、體積安定，但常溫下會溶出雙酚A，影響人體生殖系統；聚酯抗油脂、顏色透明，耐熱性差。

黃怡騰補充，15件樣品中有2件聚碳酸酯(PC)樣品有雙酚A驗出，但都在溶出標準0.6PPM以下；針對標示不清和未標示的運動水壺，將依違反食品安全衛生法第26條，處以3萬至300萬元。因應父親節將至，消費者如果想買運動水壺給父親，對聚碳酸酯(PC)含雙酚A如有疑慮，可以選用PE(聚乙烯)和聚酯(Polyester)材質的運動水壺，發生消費糾紛時，可撥打1950專線。

(中時 )

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