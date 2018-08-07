張家界武陵源景區9月門票降價

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旺報

大陸湖南省重點國有景區張家界武陵源核心景區，將自9月起調低門票價格。

《湖南省發展和改革委員會關於降低武陵源核心景區門票價格的批覆》7日公布。該文件顯示，降價後，武陵源核心景區門票（包含環保車車票）政策為：

1.仍實行淡旺季價格收費，每年3月至11月為旺季，12月至次年2月為淡季，其中旺季普通門票從每人次245元（人民幣，下同）降為225元，淡季普通門票從136元降為115元。

2.武陵源核心景區年票（包含環保車車票）價格為每人次298元，遊客購票後一年內可不限次數進入景區。

3.景區對旅行社團購、網路提前購票的遊客實行價格優惠：旺季普通門票為每人次182元，淡季普通門票為每人次91元。

4.景區對6周歲（不含）以下或身高130公分（含）以下的兒童、70周歲（含）以上老年人、殘疾人憑有效證件實行免票；對6周歲（含）-18周歲（不含）未成年人、全日制大學本科及以下學歷在校學生、60周歲（含）至70周歲（不含）的老年人憑有效證件實行半票優惠。香港、澳門、台灣等入境遊青少年，憑《港澳居民來往內地通行證》、《台灣居民來往大陸通行證》或學生證件等有效身份證明，實行同等門票價格優惠。現役軍人、軍隊離退休幹部憑有效證件實行半票優惠。景區內交通運輸工具價格對上述門票優惠對象實行半價優惠。

5.景區不得在出售門票的同時代收保險費，應向自願購買保險的遊客設立單獨收費窗口。

6.景區應當嚴格執行明碼標價規定，在景區售票處醒目位置公示門票價格及相關服務價格、門票價格優惠範圍和幅度、團體購票優惠幅度，以及12358價格投訴舉報電話等資訊，主動接受社會監督。

降價後的新標準從2018年9月22日起執行，有效期5年。

(旺報 )

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