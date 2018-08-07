花蓮》花蓮縣各界慶祝父親節 場面溫馨

2018年08月07日 17:38 中時 范振和

花蓮市模範父親許振昌（右2）接受花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁（右3）頒獎表揚，市長魏嘉賢（左3）也和家屬上台分享喜悅。（范振和攝）

花蓮縣模範父親表揚大會，由亞提斯舞蹈團熱舞拉開歡愉序幕。（范振和攝）

「媽媽如果是家裡最溫柔慈悲的力量，爸爸就是那一座最厚實的靠山！」花蓮縣長傅崐萁7日上午在全縣各界慶祝父親節時，從自己為人子、為人父憶及父恩，不只祝賀在場模範父親，也

向全天下的父親致上最高敬意。

花蓮各鄉鎮公所推薦14位模範父親是，花蓮市許振昌、邱全斌、新城鄉曾盛華、秀林鄉李國城、吉安鄉徐鏡鑾、壽豐鄉劉文龍、鳳林鎮黃勝德、萬榮鄉楊松輝、光復鄉劉奕貴、瑞穗鄉林昌杉、豐濱鄉吳德明、卓溪鄉高春安、玉里鎮余萬億、富里鄉劉秋圃。其中，93歲的徐鏡

鑾年紀最大，成了全場焦點。

花蓮各國際社團推薦的7人是，花蓮縣蓮花國際獅子會邱禎福、第一國際獅子會方來興、中山國際獅子會吳坤佶、汎札徠國際子會戴澄烈、快樂國際子會高銘龍、齊心獅子會簡文正、國際崇她社花蓮社余發淵。大部分上台受獎父親都有家人陪同分享喜悅，而模範父親也頓陷祝福的一片花海中。

傅崐萁表示，沒結婚前，他自由自在，大女兒出生沒多久，嬰兒床就放在他的床頭旁，每晚女兒總要哭個6、7回，轟炸到天亮。當父親後，才知道很多事情要承擔，做生意時，有時第二天要軋天文數字三點半的票，當晚在客廳走來走去想辦法，但只要看到孩子睡得香甜，就覺得一切的壓力與辛苦，都值得了！

他說，20歲以前他很皮、喜歡挑戰，老爸的皮帶、棍子，他「吃」得最多，20歲以後，老爸說以後做什麼事都要自己負責，從此，爸爸不再打他，變成他更大的支持力量，「明天就是父親節了，我要過第一個沒有爸爸的父親節」，他很感恩父親在世時，鼓舞他失敗時拿出無所懼的勇氣，他也祝福全天下偉大的父親身心健康、佳節愉快。

(中時 )