立秋無涼意 各地持續發燒 金門最熱

今天雖是立秋，但各地持續高溫炎熱。（圖／取自氣象局網站）

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今天（7日）是農曆24節氣中的立秋，卻一點涼意都沒有，台灣持續發燒中。中央氣象局預報員程川芳表示，接下來幾天各地天氣晴朗，部分地區可能出現攝氏36度以上高溫，降溫可能要靠午後的局部短暫雷陣雨。

氣象局今天持續發布高溫資訊，新北市、台北市、桃園市與宜蘭縣是橙色燈號，新竹縣市、苗栗縣、花蓮縣、高雄縣、金門縣則為黃燈。但到中午為止，最高溫是出現在金門測站，達到36.9℃。其次是台北市的36.6℃、宜蘭縣土場的35.7℃、台大測站的35.5℃，新北市五股、板橋則都是35.3℃。

氣象局說，明天各地還是以晴到多雲的天氣為主，山區須午後留意雷陣雨；而中南部接近山區的平地亦有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，西半部沿海地區在清晨至上午有零星短暫陣雨。

要到周四至下周一（9日至13日）南方雲系逐漸北移，水氣才會明顯增加。屆時南部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，但午後中部以北地區、東北部山區及東部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮也說，這幾天都一樣熱，周六、周日（(11、12日）的天氣才有可能因為海面上出現熱帶擾動的發展，而產生一些變化，民眾還是要注意防曬，隨時補充水分。

氣象達人彭啟明則表示，今天雖是立秋，但至少還要等1至2個月才有明顯的氣溫轉變，近期還是偏熱為主。而中颱珊珊的外圍雲系將於周三晚上碰觸日本關東地區，周四的影響最明顯，隨後被西風帶牽引，會往日本東北部移動。民眾若計劃赴日，周四、周五這兩天要特別留意交通狀況，有可能受颱風影響而延誤。

(中時 )

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