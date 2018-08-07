小7統一發票登錄抽百萬大獎 突破4千萬人次

7-ELEVEN緊抓住民眾愛抽獎、愛分享的消費心態，即日起加碼推出「週週抽揪團全新機制」新玩法！圖／業者提供

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「7-ELEVEN統一發票登錄抽百萬大獎」活動啟動11個月，累計參與人數已突破4,000萬人次，送出價值5,000萬元的獎金及獎品。緊抓民眾愛抽獎、愛分享的消費心態，7-ELEVEN宣佈，即日起乘勝追擊、加碼推出「週週抽揪團全新機制」新玩法，只要5人就可開團，1人中獎、7-ELEVEN將同時送出5份獎品，人人有賞。

7-ELEVEN表示，該揪團新機制才一上線，已秒開4,000團，預估將帶動「登錄7-ELEVEN發票，月月抽百萬大獎」活動，有如民間版的財政部統一發票兌獎制度，每到開獎日都引起廣大關注，勢必再帶起一波參與熱潮，估計到年底參與人次將突破7,000萬。

7-ELEVEN指出，目前「全店集點」及「發票抽獎」，已成為7-ELEVEN最夯的兩大活動平台，一年高達5,400多萬人次參與，相當於全台每人、每年平均至少參加過2.3次。

在呼應政府財政部統一發票政策下，7-ELEVEN去年9月推出統一發票行銷新玩法，結合電子票證載具(icash)、APP平台、OPENPOINT會員點數等機制的「發票抽獎平台」，此活動也成功帶動7-ELEVEN APP下載量衝破323萬人次，較活動前成長2倍，創歷史新高。

7-ELEVEN「發票抽獎平台」以大手筆、多名額、週週抽的活動方式，吸引許多民眾參與，除了每週有1萬個中獎名額，可獲得統一集團商品組，還有每月最大的百萬大獎，更因應不同時節加碼推出的汽車、重機、機票等「高價型」商品，據統計，活動不到一年，7-ELEVEN已送出價值5,000萬元的獎金及獎品，兌獎率突破8成。

(工商 )

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