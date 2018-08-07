美對印度「網開一面」 印媒：向大陸發強力信號

2018年08月07日 13:43 中時 楊家鑫

中美陷入貿易戰火，牽動周邊局勢。日前印度成為繼日本和韓國之後第3個獲得美國戰略貿易許可（STA-1）地位的亞洲國家，從而為向新德里出售高技術產品鋪平了道路，尤其是在民用航太和防務領域。對此，《印度經濟時報》稱，川普政府對尚未成為核供應國集團成員的印度網開一面，是想向中國和全世界發出一個強有力的政治信號。

大陸參考消息網引述《印度經濟時報》報導指出，印度是被美國劃定為享有STA-1地位的第37個國家。日前發佈的這份聯邦政府通知具有重要意義，因為川普政府對尚未成為核供應國集團成員的印度網開一面。

報導稱，美國一向只在STA-1國家名單上納入4個出口管制制度，包括導彈及其技術控制制度、瓦瑟納爾協定、澳大利亞集團和核供應國集團的締約國。川普政府在其聯邦政府通知中指出，印度是這4個多邊出口管制機制中3個的成員國。

報導認為，美國將印度列入STA-1國家名單就是承認，在所有實際目的方面，印度都遵守了核供應國集團的出口管制制度。如此對新德里網開一面，是想向中國和全世界發出一個強有力的政治信號。

報導稱，這也是一系列規則當中新的一項。這些規則實施美印兩國共同商定的改革，旨在推動全球不擴散，擴大高技術合作與貿易，最終促進印度成為4個多邊出口管制體制的正式成員國。

報導認為，這些成員國身份對兩國的全球戰略夥伴關係至關重要。這些身份之所以得到加強，是因為美國在2016年6月7日的《美印聯合聲明》中承認印度是重要的防務合作夥伴。

(中時 )