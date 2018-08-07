陸對美天然氣下手 外媒：劍指川普

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美國川普政府日前將2000億美元大陸商品關稅調高至25％，大陸以600億元商品加徵5％至25％關稅回應，其中液化天然氣（LNG）也在加徵25%關稅的商品目錄中。對此，路透於當地時間6日報導稱，這是大陸在中美貿易戰中開闢的一條新戰線，劍指川普能源霸主計畫。此外，還傳出消息，大陸石化巨頭「中石化」已暫停從美國進口石油，阻擊美國之意相當明顯。

路透於當地時間6日報導稱，液化天然氣（LNG）加徵25％關稅，這是大陸首次將LNG列入擬議徵收關稅的商品清單，也是大陸在中美貿易戰中開闢的一條新戰線，劍指川普能源霸主計畫。

報導並引述知情人士披露，美國原油的最大中國買家中石化，也因貿易爭端暫停進口美國原油。這不僅表明中國不會在這場久拖不決的中美貿易戰中妥協，更是給美國的能源抱負蒙上陰影。

報導稱，美國政府曾多次表示，希望擴大對全球盟國的石化燃料供應，同時華府也鼓勵增加石油和天然氣生產。在美國的能源願景中，大陸是其主要市場。川普2017年底訪問北京時也有來自美國LNG公司的高管隨行。

報導指出，美國是全球汽柴油等燃料最大的出口國，並且將在2019年成為全球最大的LNG出口國之一。同時，大陸也已成為除加拿大外、美國原油的最大買家，但據追蹤全球石油航運情況的Kpler，近幾個月美國對大陸的原油出口也已減少。

報導稱，巴克萊能源市場研究部門主管邁克爾·科恩（Michael Cohen）表示，「這裡的矛盾很明顯：當全球最大能源消費國之一豎起壁壘的時候，美國很難成為能源超級大國。這個問題很難辦。」

大陸觀察者網則引述廈門大學中國能源政策研究院教授林伯強表示，美國天然氣行業所受衝擊將嚴重得非常多，因為大陸僅少量進口，但美國供應商卻視大陸為一個重要的未來市場。

(中時 )

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