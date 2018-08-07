抗議林管處濫墾 利嘉部落發出怒吼

2018年08月07日 13:05 中時 楊漢聲

利嘉部落族人前往台東林區管理處抗議。（楊漢聲攝）

台東林管處處長劉瓊蓮（右）接下陳情書。（楊漢聲攝）

台東縣卑南族利嘉部落族人7日手舉標語及白布條到台東林區管理處前抗議，質疑林務於不尊重部落，在部落傳統領域內違法濫墾，要求「林務局退出部落傳統領域」，台東林管處對此未做出正面回應，允諾將在18日前往利嘉部落會議進行說明。

還我傳統領域！違法林務局退出林班地！7日上午10時台東利嘉部落族人身著傳統服飾在台東林區管理處前發出怒吼，因為日前部落族人上山到傳統領域巡視，發現傳統獵場內的第8林班地遭破獲嚴重，其中二級稀有瀕危的筆筒樹遭大規模砍伐。

利嘉部落強烈抗議表示，台東林管處未經部落同意擅自逕行開發，不只不尊重部落，已明顯違反原基法21條規定，侵害利嘉部落傳統領域主權與利益，並觸犯祖靈禁忌，要求林管處立即退出林班地。

對此台東林管處處長劉瓊蓮為表重視，除了親自接受陳情書；也向現場族人解釋，部落所指林務局在臺東第8林班「擅自開發」，其實是林管處與魯凱族達魯瑪克部落合作的「民族植物永續利用暨產業開發計畫」，由達魯瑪克族人在其傳統領域（第8林班）進行計畫作業。

劉瓊蓮說，然而因為利嘉部落也主張第8林班為其傳統領域，林管處尊重各部落對傳統領域的主張，除了願意擔任2部落針對傳領重疊爭議的溝通平台，也會將此案送請原民會協助調處，達成與各部落合作的目的，會先暫停現場作業執行，待兩部落協調及意見整合後再依決議作業。

(中時 )