可愛瑞氏海豚迷航 誤闖八斗子漁港

2018年08月07日 13:05 中時 張穎齊

瑞氏海豚6日下午誤闖基隆市八斗子漁港，岸巡人員、動保所人員7日上午獲報後，到場戒護。（張穎齊翻攝）

瑞氏海豚6日下午誤闖基隆市八斗子漁港，岸巡人員、動保所人員7日上午獲報後，到場戒護。（張穎齊翻攝）

一隻保育類的瑞氏海豚6日下午5時許，不小心迷航，誤闖進基隆市八斗子漁港，岸巡人員及動保所人員獲報後，7日上午8時許到現場了解，發現海豚狀況良好、體力佳，優游在港區中，岸巡人員指出，目前觀察牠動向，希望海豚自行游出港區，回歸大海。

岸巡人員指出，今早獲報後，大伙兒便出動皮艇到場戒護，並聯絡動保所人員及中華鯨豚協會，發現瑞氏海豚健康狀況良好、無外傷、活動力佳，後續將持續觀察，希望牠自行游出港區，以免受傷。

漁翁表示，有看到一群海豚在港區及外海交界優游，這隻瑞氏海豚應是其中一隻誤闖八斗子漁港的。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，動保員已到場處理，發現健康狀況正常，暫時不需要救上岸，持續觀察中，同時請相關單位通報船家注意。

瑞氏海豚又名「花紋海豚」，該物種的模式產地在法國，台灣漁民稱其為「和尚鯃」，主要分布於熱帶至溫帶海域，喜好居住在大陸陡坡的水深驟降海域，主食為頭足類，例如南魷及武裝魷，台灣主要分布於東部海域的宜蘭南部至台東縣，是賞鯨的主要觀賞種類之一。

(中時 )