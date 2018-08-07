替代空軍救護隊S-70C 黑鷹救護直升機首度亮相！

S-70C海鷗直升機。(楊佳穎攝)

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楊佳穎
黑鷹救護直升機。(楊佳穎攝)

空軍救護隊使用的S-70C海鷗直升機機齡老舊，國防部近期陸續移撥陸軍新採購的UH-60M黑鷹直升機接替，空軍日前也指出，將採「接一汰一」方式，預計明年底全數交付完畢。空軍7日在嘉義基地進行營區開放全兵力預校，首度公開已漆上救護標誌的黑鷹救護直升機；且由於S-70C即將汰換，11日的嘉義營區開放活動也可能成為S-70C最後一次公開性能展示秀。

空軍嘉義基地將在11日舉行營區開放活動，7日上午先進行全兵力預校，除了有空軍儀隊、神龍小組操演，另有S-70C型機、C-130H型機及三型主力戰機性能展示、雷虎小組特技操演等項目。其中，S-70C-1的性能展示操演許久未見，包含懶8字、平面8字、旋轉上升下降、左右側飛及後退迴旋等項目，各式俯衝、倒退與大小角度轉彎動作相當吸睛。

另一方面，首度亮相的黑鷹救護直升機，機身並未改變塗裝，而是維持墨綠色，並在機身兩側、機頂漆上紅十字、白底的救護圖樣。

加入救護隊7年、S-70C飛行時數約1200小時的空軍第四聯隊救護隊少校作戰官張宏華受訪直言，對於S-70C即將逐漸除役「有感情是必然的」，S-70C型機是一架戰功彪炳的飛機，承載非常多希望，也執行過非常多搜救任務，「滿榮幸擔任這次性能展示，在這次可能算是最後一次公開演出，把失傳已久的性能展示呈現給大家看，滿榮幸的」，包含平面及立體8字等課目，而自己目前也在接受UH-60M型機換訓。

(中時 )

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