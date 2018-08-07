清潔隊員摔落身故 環保工聯到環署抗議

環保工會聯合會、各縣市環保工會及工傷協會今天（7日）上午至環保署抗議，要求政府重視各地清潔隊員置身於職業災害所冒風險，檢討相關作業程序。（廖德修攝）

友善列印
中時

嘉義市環保局清潔隊垃圾車7月30日執勤時發生意外，田姓清潔隊員於清除分隔島掉落枝葉時，不慎從後車斗站台上摔落地面重傷，並且不幸於4天後過世。環保工會聯合會、各縣市環保工會及工傷協會今天（7日）上午至環保署抗議，要求政府重視各地清潔隊員置身於職業災害所冒的風險，並要檢討相關作業程序。

縣新政府機關環保工會聯合會（環保工聯）表示，環保署在全國實施「垃圾不落地」政策超過20年，民眾沿街等待垃圾車成為日常的生活景象。但政策實施後除了台北市外，其餘各縣市配套措施不一，清潔隊員在垃圾車行進中須站立於車輛後方，其實相當危險。

環保工聯理事長蘇家源指出，交通部明確指示，人員不能站在垃圾車後斗，垃圾車輛改裝也算違規。勞動部也在職安法規定車輛後方不能站人，因此他不禁質疑「環保署對於這些違規的態度在哪裡？」

環保署雖有發放「清潔人員標準作業程序手冊」給各地方政府，卻沒有要求各縣市落實執行。據環保署統計，民國90年至100年間的清潔隊員受傷人數共有6692人、死亡161人，合計6853人；亦即10年來平均每個月有1.3位清潔隊員殉職。因此蘇家源說：「這不是政策殺人，什麼是政策殺人？」

除了嘉義市的田姓隊員摔落死亡，去年花蓮縣也有一位清潔隊員發生相同工傷，目前還躺在醫院。抗議代表說，如果環保署沒有配套措施，環保工聯願意協助環保署研擬，別讓同樣悲劇再發生。

對於環保工聯與其他代表的訴求，環保署環境督察總隊副總隊長姜祖農回應，環保署會檢討現有的政策及措施；清潔人員是環保家庭成員之一，環保署自然不希望有職災發生。環署將與工會共同督促地方政府落實職安規定，也會協助提升人力需求以及補強安全設施。

至於清潔隊員因公死亡的撫卹方面，姜祖龍強調，環保署會協助家屬爭取濟助金，並與工會站在一起，保護各地清潔隊員的安全。

(中時 )

可愛瑞氏海豚迷航 誤闖八斗子漁… 立院邀吳音寧備詢 林聰賢：尊重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。