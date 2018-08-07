清潔隊員摔落身故 環保工聯到環署抗議

2018年08月07日 13:05 中時 廖德修

嘉義市環保局清潔隊垃圾車7月30日執勤時發生意外，田姓清潔隊員於清除分隔島掉落枝葉時，不慎從後車斗站台上摔落地面重傷，並且不幸於4天後過世。環保工會聯合會、各縣市環保工會及工傷協會今天（7日）上午至環保署抗議，要求政府重視各地清潔隊員置身於職業災害所冒的風險，並要檢討相關作業程序。

縣新政府機關環保工會聯合會（環保工聯）表示，環保署在全國實施「垃圾不落地」政策超過20年，民眾沿街等待垃圾車成為日常的生活景象。但政策實施後除了台北市外，其餘各縣市配套措施不一，清潔隊員在垃圾車行進中須站立於車輛後方，其實相當危險。

環保工聯理事長蘇家源指出，交通部明確指示，人員不能站在垃圾車後斗，垃圾車輛改裝也算違規。勞動部也在職安法規定車輛後方不能站人，因此他不禁質疑「環保署對於這些違規的態度在哪裡？」

環保署雖有發放「清潔人員標準作業程序手冊」給各地方政府，卻沒有要求各縣市落實執行。據環保署統計，民國90年至100年間的清潔隊員受傷人數共有6692人、死亡161人，合計6853人；亦即10年來平均每個月有1.3位清潔隊員殉職。因此蘇家源說：「這不是政策殺人，什麼是政策殺人？」

除了嘉義市的田姓隊員摔落死亡，去年花蓮縣也有一位清潔隊員發生相同工傷，目前還躺在醫院。抗議代表說，如果環保署沒有配套措施，環保工聯願意協助環保署研擬，別讓同樣悲劇再發生。

對於環保工聯與其他代表的訴求，環保署環境督察總隊副總隊長姜祖農回應，環保署會檢討現有的政策及措施；清潔人員是環保家庭成員之一，環保署自然不希望有職災發生。環署將與工會共同督促地方政府落實職安規定，也會協助提升人力需求以及補強安全設施。

至於清潔隊員因公死亡的撫卹方面，姜祖龍強調，環保署會協助家屬爭取濟助金，並與工會站在一起，保護各地清潔隊員的安全。

(中時 )