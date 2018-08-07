影》彰化22歲女警巡邏遭撞飛 右腳開放性骨折

吳姓女警所騎警用機車遭高速撞飛倒在路中槽化線上。(謝瓊雲翻攝)

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彰化22歲女警遭撞 連人帶機車彈飛命危
事故現場一片狼藉，警方到場調查處理釐清事故原因。(謝瓊雲翻攝)
救護車火速將重傷的吳姓年輕女警送醫。(謝瓊雲翻攝)
吳姓女警中午時騎警用機車值勤巡邏，欲左轉時遭直行車高速衝撞，彈飛10多公尺外。(謝瓊雲翻攝)

（13時40分更新，女警恢復意識）彰化縣和美警分局和美派出所22歲吳姓女警，中午11點左右騎警用機車外出巡邏，值勤正在追一輛違規機車，左轉時遭59歲張男駕駛的直行車輛撞個正著，吳女遭高衝撞彈飛至2樓高再摔落，緊急送醫後右腳踝開放性骨折、傷勢嚴重，張姓駕駛酒測值為0，警方正在調查釐清事故原因。

中午11時許，行經和美彰美路5段與孝德路口，沿道周路西往東正準備直接左轉孝德路時，張男駕駛的黑色轎車反應不及迎面撞上，女警遭撞後直接彈飛5、6公尺高，整個人在空中360度旋轉後落地，傷勢嚴重，警用機車也噴飛10多公尺，座椅分離。

從監視器畫面中，當時彰美路是綠燈，有輛機車快速騎乘在內側快車道左轉，吳姓女警騎著機車想追上，直接從外側慢車道跨越兩個車道騎到十字路口後直接左轉，立刻遭張男開車撞飛，張男後方還跟著一輛砂石車，看見吳女遭撞擊，跟在後方的另名員警嚇得立刻騎到路中央示意車輛停車。

警方表示，和美警分局22歲吳姓女警，中午11時許騎警用機車值勤，巡邏時發現有違規機車，準備追上前去攔查，強調女警有開警報器、鳴警笛，沒想到左轉時遭對向直行車衝撞，頭部受傷及右腳開放性骨折，所幸已經恢復意識。

警方強調，張男、吳女都沒有酒駕，警用機車右側車身毀損，民眾自小客車前車頭毀損。吳姓女警是警專33期，畢業2年多，畢業後就在和美分局服務，平時認真、盡責。

(中時 )

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