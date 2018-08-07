利用3D立體技術 歌劇女神卡拉絲在舞台復活

2018年08月07日 13:15 中時 趙靜瑜

利用最新三D立體投影技術，新世代的歌劇樂迷終於能有機會欣賞到歌劇女神卡拉絲現身在前高歌！BASE Hologram 與華納古典合作，使用華納古典擁有的卡拉絲經典錄音，讓卡拉絲可以重現舞台，展現歷史風華。

這個特殊的演出概念來自於茱莉亞音樂學院的教授史蒂芬，他對卡拉絲充滿尊敬與熱愛，同時也是研究卡拉絲的專家，他表示這個演出提供了這個世代無緣觀賞卡拉絲在世時現場演出的樂迷們一個如臨現場聆聽的機會。首演時紐約時報報導現場表示「不可思議」、「卡拉絲手部最微小的動作與面部最細微的表情都清晰可見。」

卡拉絲於1977年9月辭世，享年53歲，至今相隔多年，但依舊是這個時代歌劇女神的代表，她這樣一位美國出生的希臘後裔女高音，定義了或可說是重新定義了二十世紀的歌劇，而且時至今日她身為歌劇女神的地位依然無人能取代。

華納古典部代表陳昭儀表示，音樂會所使用的音樂由華納古典提供原始錄音音源，再將卡拉絲人聲演唱的部分與樂團的部分分離，才能在巡迴音樂會中搭配現場演奏的管弦樂團。目前音樂會上將演出的包括卡拉絲著名的詠嘆調，例如貝里尼《諾瑪》當中的「聖潔的女神」、普契尼《托絲卡》中的「為了藝術為了愛」、比才《卡門》中的「愛情像隻叛逃的小鳥」等。

史蒂芬表示，何其有幸有機會能為這位二十世紀偉大的音樂家策畫這場演出，務必小心謹慎地從她豐富的曲目，到肢體手勢語言，完全的將之與樂迷做連結，「她的作品具有極高的感染力，在每一首音樂、每一齣歌劇、每一場表演、舞台設計甚至是在時尚領域裡，都能帶給人們啟發。」。

陳昭儀說，台灣的音樂會巡演將會在明年一月或是二月，屆時也會同步出版實體專輯。

(中時 )