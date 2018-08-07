問題疫苗 致癌藥疑慮連發 綠委籲政府做好把關

2018年08月07日 14:25 中時 鄭舲

大陸日前爆發疫苗造假風波，又發現國內多款降血壓藥因使用大陸製藥公司生產的原料藥含有致癌物成分「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），造成病患人心惶惶。綠委邱泰源等人今舉行記者會，強調問題疫苗沒有流入台灣，有疑慮的降血壓藥也已下架回收，提醒民眾若對藥物有疑問，應儘速找醫師回診，不要自行停藥。

綠委吳焜裕指出，病患若長期服用含有致癌疑慮的藥物影響為何，食藥署應透過健保系統立即啟動藥害調查，追蹤病患健康狀況；對於使用有致癌疑慮的藥廠，目前藥事法沒有相關規範和罰則，也考慮修法增加規範。同時，10月份流感疫苗即將開打，呼籲疾管署也應把關疫苗劑量，確保國人有疫苗可打。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，食藥署在收到國際警訊後就立即調查國內產品71張許可證，問題產品立即下架回收並停止供應製造。且食藥署在NDMA檢驗方法上領先各國，也因此發現珠海潤都、天宇兩家藥廠製造的原料藥有問題，要求有使用到此原料藥的廠商立即下架回收，許可證也停止輸入不許通關，必須提出矯正措施，確保沒有不純物殘餘才能重新審查輸入。

疾管署副署長羅一鈞則再次強調，台灣使用的疫苗主要進口自日本及歐洲大廠，沒有向大陸採買，因此假疫苗沒有流入台灣市面。而公費疫苗只提供國人施打，自費疫苗部分，疾管署也持續注意疫苗供貨狀況，監控有無搶打情形，必要時會出手管控自費疫苗市場。

(中時 )