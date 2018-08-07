新北》侯友宜表態：沒能力處理核廢料就別想用核電

2018年08月07日 13:37 中時 陳俊雄

國民黨新北市長參選人侯友宜7日來到已是第五代經營的三峽谷芳茶園，了解新北青農從種植、生產到包裝的製茶過程，侯友宜針對6日到運動中心影響其他使用者表達歉意，並針對核電問題表示「沒有核安就沒有核電」、「沒有能力處理核廢料就不要想用核電」。

谷芳茶園第四代傳人李昌峻及其妻子洪佳玉，先邀請侯品嚐通過全台最嚴格「慈心有機驗證」的碧螺春、烏龍茶等有機茶，同時分享「茶園有機、工廠有機」的種茶理念。李分享自己是台大農經碩士、妻子學行銷管理、小孩們有外文、攝影和繪圖技能，一家人等於是一間從生產、包裝到行銷的農企業，各司其職。

侯友宜也在親自體驗採菁、浪菁、炒茶、揉捻和乾燥的製茶手續後表示，希望有志的青農能回到故鄉接棒、在地創生，未來當選市長會從旁協助、扮演行銷及技術的指導角色，幫助青農打開農路及通路。

針對6日前往運動中心影響其他使用者，侯友宜也對此表達歉意，並表示「在問題的溝通上是我們團隊的不對，所以我在臉書第一時間也回應，對於在運動中心帶給民眾困擾，我們深表歉意。」他說，一定會持續不斷運動，「但我們要更注意民眾的一些感受跟想法等小細節。」

外界質疑侯友宜的核能政策不夠明確，侯表示「尊重每一個人的想法」，他也強調在新北市擔任核安監督委員會主任委員，一貫的主張就是「沒有核安就沒有核電」、「沒有能力處理核廢料就不要想用核電」。

(中時 )