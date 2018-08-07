新北》侯友宜表態：沒能力處理核廢料就別想用核電

國民黨新北市長參選人侯友宜上物前往三峽訪視五代製茶世家谷芳茶園，並親自體驗採菁、浪菁、炒茶、揉捻和乾燥的製茶手續。（陳俊雄翻攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜7日來到已是第五代經營的三峽谷芳茶園，了解新北青農從種植、生產到包裝的製茶過程，侯友宜針對6日到運動中心影響其他使用者表達歉意，並針對核電問題表示「沒有核安就沒有核電」、「沒有能力處理核廢料就不要想用核電」。

谷芳茶園第四代傳人李昌峻及其妻子洪佳玉，先邀請侯品嚐通過全台最嚴格「慈心有機驗證」的碧螺春、烏龍茶等有機茶，同時分享「茶園有機、工廠有機」的種茶理念。李分享自己是台大農經碩士、妻子學行銷管理、小孩們有外文、攝影和繪圖技能，一家人等於是一間從生產、包裝到行銷的農企業，各司其職。

侯友宜也在親自體驗採菁、浪菁、炒茶、揉捻和乾燥的製茶手續後表示，希望有志的青農能回到故鄉接棒、在地創生，未來當選市長會從旁協助、扮演行銷及技術的指導角色，幫助青農打開農路及通路。

針對6日前往運動中心影響其他使用者，侯友宜也對此表達歉意，並表示「在問題的溝通上是我們團隊的不對，所以我在臉書第一時間也回應，對於在運動中心帶給民眾困擾，我們深表歉意。」他說，一定會持續不斷運動，「但我們要更注意民眾的一些感受跟想法等小細節。」

外界質疑侯友宜的核能政策不夠明確，侯表示「尊重每一個人的想法」，他也強調在新北市擔任核安監督委員會主任委員，一貫的主張就是「沒有核安就沒有核電」、「沒有能力處理核廢料就不要想用核電」。

(中時 )

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