國際地理奧賽結果揭曉 台生勇奪金銀銅獎牌

2018年08月07日 13:41 旺報 李侑珊

2018國際地理奧林匹亞競賽於加拿大時間6日揭曉比賽結果，今年全球共有16名高中學生獲得金牌，其中全球冠軍由俄羅斯奪得，但兩岸學生也各有斬獲，其中大陸獲得3面金牌，創下歷年最好的成績，台灣則獲得金、銀、銅牌各一面，即共摘下3面獎牌，總統蔡英文也在第一時間傳賀電祝賀獲獎的台灣小將。

國際地理奧林匹亞競賽主要針對全球高中生舉行，比賽自1996年首辦，原先每兩年舉辦一次，2012年起改為每年舉辦。競賽主要包含3項測驗：野外實察測驗、地理議題測驗各占40%，多媒體測驗則占20%，考試全程需以英文應試作答，答題皆為申論題，這項比賽與其他奧賽最大的不同處，即在於必須兼具學科能力、外語實力、以及論述表現，難度極高。

今年全球參賽的隊伍共來自43個國家地區，其中包含大陸、美國、俄羅斯、新加坡、香港、德國以及台灣，共有165位選手參賽，而台灣高中生今年表現傑出，參賽學生為台中一中張恩睿、台南一中黃品瑞與劉元禔、屏東高中黃群凱等高中選手代表，其中張恩睿、黃品瑞、黃群凱同學分別獲得金、銀、銅牌獎項，並獲得海報發表第3名殊榮。

至於海報發表比賽方面，今年主題訂定為「地景鑑賞：水資源」，台灣代表隊以「屏東二峰圳伏流水灌溉系統」為題，介紹台灣環境友善用水的努力，受到各國評審肯定，獲得第3名。

台灣師範大學地理系副教授沈淑敏，長年投入國際地理奧林匹亞競賽選手培育；她表示，這項比賽為全英語答題，並且考題皆為申論題，而台灣國高中的地理科考試，主要為選擇題，因此這項考試對台生來說，難度相當高；此外，台灣地理教學對「野外實察」著墨甚少，能在競賽成果獲得金銀銅各一面獎牌，表現相當傑出。

至於其他國家地區的得獎結果，沈淑敏則說，大陸自2000年參賽以來，從來沒有得過金牌，大多獲得獎項都是銀牌或銅牌，而在今年一口氣勇奪3面金牌，並且陸生在野外實察測驗項目，表現很亮眼，更能以全英語答題，可見對於大陸對國高中地理教育的重視，也很積極培育選手。

加總大陸獲得 3面金牌、台灣1面金牌，全球共發出16面金牌，不過今年全球冠軍則為俄羅斯的學生；對此，沈淑敏指出，東歐及俄羅斯的高中學生，在野外實察項目的表現相當強悍，另外獲得金牌的國家還包含美國、羅馬尼亞、波蘭、新加坡。

(旺報 )