雄女生上台大醫 雄中男友相約來年當學弟

2018年08月07日 13:42 中時 柯宗緯

愛情力量大！大學指考放榜，高雄女中馮琪淯堪稱大黑馬，從高1校排名400多名，一路衝到錄取台大醫學系。其實，她與雄中的魏姓男友交往2年來，把讀書當約會，偶爾看場電影舒壓，大考前一起衝刺，1天讀書快15小時，兩人原本相約一起上台大醫學系當同學，未料男友大考失利，打算重考來年當她的學弟。

馮琪淯與魏姓男友兩人是陽明國小同班同學，男友從小就是學霸，受到大家矚目，她則是較默默的那一個。兩人畢業後，沒有太常聯繫，曾失聯1、2年，直到分別考上雄中、雄女才又搭上線，常相約去圖書館，魏男鼓起勇氣向她告白，但她考慮了2個月，才答應對方。

雙方的父母都相當開明，從頭到尾沒因「學業為重」為由，阻擋兩人交往。兩人一起去圖書館、上補習班，彼此砥礪、補強不足之處。魏男成績在校一向在校排20名左右，琪淯則從高一的400多名，一路進步到70幾名，最後到前20名，學測男方考72級分、女方則考74分，但都以台大醫學系為目標，因此力拚指考。

兩人4月看完電影《紅雀》後便收心，全心全意攻台大醫學系。馮琪淯指考成績為453.55分，原本對上台大醫完全沒把握。她笑說，今天放榜時，自己還在呼呼大睡，手機還關機，男友得知她考上台大醫，立即殺到家告訴她這個好消息。

然而，兩人心情一喜一悲，原本相約一起上台大醫，但只有馮琪淯如願考上，男友雖考上台大，但並非醫學系，因此決定重考，好好準備1年，明年上台大醫當她的小學弟。

(中時 )