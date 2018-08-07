銘傳大學指考零缺額 107學年度滿招

銘傳大學指考零缺額 ，107學年度滿招。（銘傳大學提供）

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銘傳大學指考零缺額 ，107學年度滿招。（銘傳大學提供）

107學年度大學指定科目考試8月7日放榜，在少子女化的衝擊下，各大學缺額激增，但銘傳大學不僅核定招生名額全部招滿，還外加9個名額，全數透過此管道入學有1135人，招生結果達到100%。

在招生多元入學政策下，銘傳今年擴大特殊選才招生，錄取16名（企業管理學系、會計學系、財務金融學系、風險管理與保險學系、新媒體暨傳播管理學系、華語文教學系、商品設計學系、資訊管理學系、資訊工程學系、醫療資訊與管理學系、生物科技學系），繁星推薦476名，個人申請2111名，四技二專205名，考試分發1126名，運動績優58名，外加名額9名（僑生及原住民）。

銘傳大學表示，該校多年來獲教育部教學卓越計畫和高教深耕計畫肯定，高教師資豐富、理論與實務並重，營造一所優質的學習環境，這是吸引考生就讀的因素。

為符應金融科技新趨勢，銘傳大學在今年新成立金融科技應用學士學位學程、動漫文創設計學士學位學程，而國際學院國際事務與外交學士學位學程和和國際企業與貿易學位學程也首度對外招生，培養符合市場趨勢及全英語授課需求的學生。銘傳大學以優質教學和國際化的高教學習環境，多校區的校園版圖，贏得考生青睞，年年創下招生亮麗成績，今年再獲滿招，印證銘傳大學已成為考生最佳選擇學校。

(旺報 )

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