生產5批次仍未定型 陸殲20戰機72變

2018年08月07日 13:44 中時電子報 楊幼蘭

美國F-35已進入量產階段，隨著產量增加，原本單價上億美元的戰機價格也不斷下降。隨著日、韓都已接收F-35A戰機，美國也增加在F-35在亞太的部署，相對提高了中國量產殲-20隱形戰機的壓力。

殲-20自從去年服役到現在，數量並沒有顯著增加。「中國軍事天地」微博指出，去年網上出現1架編號2021的殲-20至今還是黃皮機狀態，顯示它還在試飛。而這架殲-20與其他殲-20不同的，就是尾噴管收斂/擴張調節片是鋸齒狀的，以提高機身後部的隱形性能。

一般分析認為，這架殲-20應該是換裝了中國自製渦扇-10B發動機進行科研試飛。而渦扇-10B在推力上要比俄羅斯的AL-31FM發動機大，能在一定程度上提高殲-20的飛行和機動性，而且渦扇-10B的技術成熟度與可靠性也比先前的渦扇-10高。

不過，分析指出，將AL-31FM換為渦扇-10B，殲-20必須對發動機艙，還有機身尾部等處進行修型處理，接著再試飛驗證。而從2021號殲-20換發試飛，就可以知道殲-20因為尚未達到該有的狀態，至今還沒有量產。分析指出，觀察殲-20從技術驗證機發展到現在的換發試飛，就能發現，它一直在變化。

分析稱，在已生產的約20架殲-20戰機中，大致可分為5個批次，而每個批次在外形上都有些明顯區別。換句話說，殲-20的技術狀態其實到現在還沒定型。

事實上，殲-20的發展模式和美國F-35比較像，就是邊試飛、邊生產、邊列裝，邊改進並邊定型。因此，儘管殲-20已經正式列裝空軍作戰部隊，但還沒有在技術狀態達到定型要求，也就不可能量產。同樣的，美方的F-35也是如此，這些年雖然生產了200架，同樣有很多批次，直到今年才真正開始量產。

分析認為，讓殲-20維持低速率生產，進入部隊服役，同時繼續改進，這種樣更有利於殲-20的技術性能不斷成熟。一方面，部隊可以在使用過程中，不斷發現殲-20的不足，迅速回饋給製造廠，隨後進行改進。由於產量不大，不會造成集中改進所帶來的時間與資金等壓力。

另一方面，製造廠在這段期間內，可以只用一條生產線生產，調整起來也比較容易。隨著生產線，技術與人員素質不斷提升，變得日臻完善。那再建新的生產線時，就能大大減少調整次數和費用。

(中時電子報)