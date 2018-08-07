黎明機構美編溫立德 入選日本國際插畫大賽

2018年08月07日 13:42 中時 范振和

花蓮黎明機構美編溫立德初試身手，即入選日本國際插畫大賽，相當難得。（范振和攝）

花蓮黎明機構美術編輯溫立德提供3幅與節氣有關的發想傑作，初試身手即入選日本國際插畫大賽，7日消息傳開，機構職員工與有榮焉。他希望有機會提供細描畫義賣，為勸募黎明機構喜樂園基金，盡一分心力。

日本插畫家協會舉辦國際插畫比賽，各國290人投稿，其中，台灣33人參賽，只有5人入選，溫立德提供的3幅細描畫入列，相當難得。

溫立德說，他都是從中國傳統的節氣發想，從雨水與驚蟄部分出發，他想到今年是狗年，抬頭望魚，與水有關，他又聯想到太極，就變成這幅《太極魚狗》畫了。

至於《柳羊迎春》畫作，他解說，想到春分與清明節氣，此是也是牡羊座季節，春分時，不少人會在門前掛柳枝，於是他將羊角與柳枝結合，清明時節正是桐花綻放的季節，羊角下會用桐花鋪陳，同時，雨後會出現彩虹，他才在羊角上用彩玻璃來象徵彩虹。

溫立德指出，在立春時，老一輩的南部民眾會有「搶春牛」的儀式，這是清朝就有的儀典，鞭打土塑的土牛，象徵農忙到了，要認真耕作，而大寒接續立春，他就想也應畫一點花蓮奇萊山下雪的背景，就發想產生了《春牛戲雪》這幅畫作。

36歲的溫立德是基隆人，畢業於台南大學美術系，愛上好山好水的花蓮後，決定遷居花蓮，2013年8月至今，在黎明機構擔任美編，閒暇喜歡宅在家裡畫畫，此次先想出廿四個節氣的主題，再設法搜集風俗、人文等相關資料，運用色鉛筆、細鉛字筆，以及少許壓克力顏料，變成迷人的3幅1組細描畫，首度進軍日本即入選，令人驚艷。

(中時 )