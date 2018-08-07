「給蔡英文總統一封信」 空服員抗議華航打壓言論自由

2018年08月07日 14:11 中時 王思慧 、 陳信翰

2018年8月7日 台北市 桃園市空服員職業工會7日在總統府前，抗議華航秋後算帳、打壓言論自由、不顧飛安職安。工會成員朱良駿（右起）、潘家洛、林馨怡現身控訴華航的不平待遇。（陳信翰攝）

桃園市空服員職業工會今日在凱達格蘭大道遊行，抗議政府未給空服員工作保障。（王思慧攝影）

桃園市空服員工會今在總統府前抗議，認為華航打壓言論自由、罔顧飛安、職安。（王思慧攝影）

桃園市空服員職業工會派10名代表，到總統府遞交陳情書。（王思慧攝影）

繼桃園市機師職業工會今進行罷工開票後，桃園市空服員職業工會也在今日上凱達格蘭大道，抗議華航徵召實習空服員上機、爭取權益卻被打壓，甚至天災請假也被刁難。桃職工會秘書長鄭雅菱表示，要到總統府遞交「給蔡英文總統的一封信」，要求還給空服員言論自由，也要重視飛安及職安，希望不要讓勞工失望。

「打壓言論自由，不顧飛安職安，問蔡英文總統承諾呢？」桃園市空服員工會指出，工會幹部曾因記者會行動劇被記過；也曾提問班表問題，遭開評議會；也有人爭取收餐戴手套，去年10月無預警被調職；劉惠宗因爭取年終獎金合理分配，遭記1大過2小過；朱梅雪還因發行工會刊物被公司提告等。儘管勞動部已判定華航違法打壓工會，但幾萬元罰款對華航來說根本九牛一毛，仍未撤銷懲處。

空服員林馨怡哽咽表示，跟2年前走上街頭不同，現在隨時都有可能被公司懲處，自己在每次參加工會記者會前一晚，都無法好好睡覺。而且現在連工會臉書都被華航監控，只要發表反對公司言論，馬上就會被約談，因此，今天工會走上街頭，訴求之一就是要華航還給勞工言論自由。

華航企業工會副秘書長黃慧甄指出，華航已招募實習空服員，預定9月就要上機服務，並規劃未來每月上機服務60小時，不過薪資只有正職空服員1/3。然而實習空服員訓練、經驗都不足，不該在工作現場獨立執行飛安與服務工作。認為原本工作量已吃緊的空服員，會因為實習生上機而影響飛安。工會要求若實習空服員要上機，每班只能派遣一人，且公司還要加派一名空服員指導。

鄭雅菱表示，每次颱風假員工都會遇到在家面臨被刁難，出勤可能會受傷的難題二選一，不論華航還是長榮，都要求組員請天災假須提供交通中斷、房屋損毀等相關證明，否則就會被要求更改假別，更可能會被記曠職、扣全勤資格、選班權益消失等情況，違反勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」。因此，將要求提高法的位階，讓天災假立專法，保障勞工颱風天不出勤免懲處的權益，對雇主形成真的強制力。

(中時 )