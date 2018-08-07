PO文辱同業 前自由時報記者判賠5萬元公開道歉

《自由》記者曾韋禎在臉書辱罵中天攝影記者 ，判賠5萬，並公開道歉。（本報資料照片)

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前自由時報曾韋禎3年前在他臉書上寫「中天電視記者在國民黨場子被打」、「比狗還不如」，辱罵中天電視郭姓攝影記者。刑事部分曾男判處拘役30日確定，民事部分，高院維持一審判決，認定曾男言論侵害名譽，判他須賠償郭男5萬元，並須在臉書公開道歉。全案可上訴。

國民黨3年前舉辦黨慶大會時爆發肢體衝突，曾韋禎看見中天電視郭姓攝影記者遭毆打，竟在個人臉書轉貼youtube影片，並貼文辱罵中天電視和郭男「比狗還不如」，還說「中天國民黨的場子被打就是爽」等。

郭姓記者提告，曾男遭判處拘役30天、易科罰金確定，民事求償部分，一審判決曾男須賠償5萬元，並在其臉書公開道歉，案經上訴，高院認為曾男故意不法侵害郭的名譽權，維持一審認定，判曾男須賠償5萬元及道歉。

中天電視認為曾男的言論不實，且屬於惡意謾罵，足以貶低中天的名譽、尊嚴及社會評價，向法院提告要求曾男賠償70萬元，並在中國時報等四大報頭版刊登道歉啟事；刑事部分，去年高院依公然侮辱罪判曾男拘役30日，得易科罰金3萬元定讞。

民事部分，高院維持一審判決，認定曾男暗喻中天的主子是國民黨，將中天形容受國民黨控制的特定立場新聞媒體，及「比狗還不如」的辱罵言論，都與可受公評之公共事務無關且非屬善意，判他須在臉書刊登道歉啟事。

(中時 )

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