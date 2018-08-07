王定宇批大陸水貴 金門人轟：高雄運水1度280元幹話立委出？

2018年08月07日 13:49 中時電子報 邱文秀

金廈通水後，金門人終於可以免受缺水之苦。民進黨立委王定宇卻在政論節目開罵，大陸賣給金門的水比台灣還貴，還敢說照顧台灣。臉書社團「靠北金門」有網友貼出新聞痛罵王定宇光講幹話，金門縣政府也曾評估過從高雄送水，1度成本約280元台幣，從廈門引水到金門，1度水的成本大約45.5元台幣，但根據協議，中國1度水僅賣台灣9.86元台幣。大立委要送水給金門人用嗎？

王定宇6日在三立《鄭．知道了》表示，大陸賣給金門的河水，1度是9.86元，但台灣的自來水售價是1度9.2元，他大罵「你現在跟我說『我在照顧你金門人』？」

臉書社團「靠北金門」今日有網友貼出新聞，並評論「但是他不知道的是金門縣政府也曾評估過從高雄送水，1度成本約280元台幣，從廈門引水到金門，1度水的成本大約45.5元台幣，但根據協議，中國1度水僅賣台灣9.86元台幣。所以是你大立委要送水給金門人用嗎？光講幹話。」

底下網友也紛紛留言「請中央運水過來啊！標準政客一張臭嘴，目光短淺，何謂長久之策，燃眉之急？」、「萬年臭嘴！」、「又是一個幹話立委」、「1水那裏来，如是港口的港務局有規費，2金門港務局的裝卸費3運費叫王定宇出，給他87分」、「這個几X人，講幹話第一名」、「台灣接水管來我就喝台水！如何！不膩啊⋯⋯一直鬼打牆！」、「幹話連篇，你台灣水都不夠用了，還想運來金門喔，運費你自行吸收嗎。用你王大立委的薪水付費喔。」

(中時電子報)