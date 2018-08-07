北市大柔道隊「護身倒法」 飛身躍過9人！

2018年08月07日 14:04 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「精力善用，自他共榮」是柔道的基本涵養與目標，把自己的力量及精神做最大、最好的運用，與隊友、夥伴互相信賴，就能夠共同成長。臺北市立大學柔道隊盧裕文提到：「我們不管是輸或是贏都要和對手敬禮，因為尊重對手才是尊重自己。」

臺北市立體育學院(現為臺北市立大學)柔道隊成軍於1969年，團隊以競技項目為主，在大型賽事的頒獎台上經常會看到他們的身影，2018全大運柔道項目北市大高郡瑩、許王淑卉及孫佩妤分別在女子的第一、第六及第七量級拿下金牌，但是成績亮眼的他們，除了校內的體育表演活動之外，沒有參與過其他表演活動。

在這次難得的表演之中，他們以「柔道部物語」命名，用表演的形式呈現柔道的訓練和比賽內容，除了基本的熱身、練習之外，在表演一開始他們也與忠義國小柔道隊配合，展現騎乘腳踏車跌倒後保護自己的方法及技巧，更精心編排一套劇場小表演增加趣味性。

在各式招式中，「護身倒法」是這次表演會的亮點之一，這個技巧除了可以防身之外，還能夠展現運動員的高度及遠度，選手飛身一跳，躍過9個人，展現個人的爆發力及跳躍力。

「跳躍十字固」招式，也是俗稱的「空中關節技」。（體育署提供）

「跳躍十字固」招式，就是俗稱的「空中關節技」，這個招式呈現方式為一人保持站立姿勢時，另一人則跳躍到對手上半身，控制其頸部跟胸口，比起普通十字固難度更高。除了基本招式之外，他們也有模擬柔道比賽時的場景，從裁判公正的判決，到選手的互相壓制，都會一一呈現在眼前。

負責對打的朱俊潔表示，雖然是一場表演會，不過這些對打的招式有一半是「來真的」，因為他認為以真實的對打呈現，才能夠讓觀眾投入其中。

對於這次的表演，臺北市立大學柔道隊沈益全提到：「相信大家對於柔道都不太了解，所以希望能夠藉由這次機會，推廣柔道，讓更多人認識這項運動，看到柔道的力與美。」而亞運國手高郡瑩及蔡佳雯雖然正全力備戰雅加達巨港亞運，不過在體育表演會當天，也會和隊友一起完美亮相。

(中時電子報)