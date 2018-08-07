為家休學 羅高許郁廷錄取成大生科

2018年08月07日 14:09 中時 李忠一

羅東高中學生許郁廷在國中時，雖然考上學校的數理實驗班，但為了幫忙家裡經營的麵包店、陪伴生病的母親，因此決定休學，期間還考取烘焙、中式麵食丙級執照，雖然比別人晚1年升學，但休學期間他找到自己興趣，指考榜單公布，他錄取成功大學生命科學系。

許家在蘇澳經營麵包店，許郁廷國中升高中那年，因店裡的師傅無預警離職，身兼實用技能班教學工作的許父，店裡、校園兩頭跑，加上母親生病，雖然考上僅有36名額的數理實驗班，但他還是決定休學，以陪伴父母、紓解店內人手不足的問題。

「陪伴家人比讀書還重要。」許郁廷說，雖然比別人晚了1年，但這1年中並沒有白費，在幫忙家務之餘看了很多關於生物相關的書籍，也是休學期間定下選擇生命科學系的目標。

許郁廷雖然為家休學1年，但父母都很堅持他讀書，尤其是母親，不希望他繼續做服務業，要他做自己喜歡的事，休學期間最大的改變，就是理解「能讀自己喜歡的，是很重要的一件事。」家人給他的支持與鼓勵，也是他最大的支柱。

他坦言，很多人說生科系求職困難，甚至還有「一日生科，終身科科」的說詞，但生科是生物科的總科學科系，學得會比較多，未來會持續攻讀研究所，盼未來能在學術界發展。而如願能讀喜歡的科系，許郁廷說：「是給爸媽最好的禮物。」

許郁廷雖然晚1年念書，但他復學後，羅高決定增額讓他念數理實驗班，不用再重考，羅高數理實驗班成績斐然，學生鄭承岳錄取台大電機系，林以恩錄取台大農經，今年羅高應屆畢業生報考指考有231人，錄取人數203人。

(中時 )