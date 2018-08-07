影》好糗！洋基全壘打王被內野手三振

2018年08月07日 14:08 中時電子報 盧品青

Giancarlo Stanton can only smile after being K'd by a......



POSITION. PLAYER. PITCHING. pic.twitter.com/nT25qPnuSJ — Cut4 (@Cut4) 2018年8月7日

去年國聯全壘打王史坦頓(Giancarlo Stanton)這回真的有夠糗，洋基7日以7-0痛宰白襪，終場前放棄比賽的白襪派內野手大衛森(Matt Davidson)登板收拾殘局。結果客串投手的大衛森居然5球三振了史坦頓，還好不是在洋基主場，不然史坦頓肯定被噓慘了。

雖然身為野手，還曾是小聯盟全壘打大賽冠軍，大衛森站上投手丘還真不含糊，他四縫線直球的時速大約91英里，還會投曲球和變速球。

史坦頓打了兩顆界外球之後，又追打一記挖地瓜的曲球而吞下三振，灰溜溜地退場，白襪球員都在休息室偷笑。所幸史坦頓此役繳出1支安打與兩次四壞球，還不算太丟臉。

大衛森幫白襪投完第9局，這是他本季第3次客串當打烊工，累積3局無失分，遊騎兵的歐多爾(Rougned Odor)也被他三振過1次。

新加盟的藍斯林(Lance Lynn)首度在洋基掛帥出征，7.1局9K無失分拿下勝投。染上小兒傳染病的先發投手傑哈普(J.A. Happ)也歸陣了，洋基總算可以安心一些。

(中時電子報)