每日一班直達京滬 廣深港高鐵確9月底通車

2018年08月07日 14:19 中時電子報 李靖棠

據香港01新聞報導，已於4月1日投入試營運、廣深港高鐵最後26公里的香港段，特區政府傳出已確定，廣深港高鐵將在9月23日全線通車。而在前一日舉行的開通儀式上，大陸國家主席習近平將不會出席、將由廣東省省長馬興瑞代表出席。

港鐵當局至今仍未公布最終的行程表，但網友統整大陸各地新調整的班次發現，9月份通車的廣深港高鐵，從香港出發的高鐵列車，七成目的地為福建及廣東潮汕地區，至於來往香港至北京西站、上海虹橋站、長沙南站及昆明南站的長途車，每日只會有一班車次。

廣深港高鐵香港段的高鐵服務團隊。（圖/中新社）

廣深港高鐵全線設廣州南站、慶盛站、虎門站、光明城站、深圳北站、福田站和西九龍總站共7個車站。其中，廣州南站至深圳北站已於2011年12月26日正式通車，深圳北站至福田站已於2015年12月30日正式通車，香港段沿途不設站。

而位於香港的西九龍站總建築樓面面積約43萬平方公尺，為世界上最大的地下鐵車站。去年估計，光是香港段的工程總造價就高達715億港幣（約2,651.7億台幣）。

未來全線通車後，從香港至福田僅14分鐘、至深圳北23分鐘、至廣州南48分鐘。而搭乘高鐵來往香港及內地的旅客，到達西九龍總站後，均可在站內一次性完成兩地的出入境手續，即「一地兩檢」計畫。從西九龍出發，前往廣州單趟車費為260港幣（約964.3台幣）、前往福田則為80港幣（約296.7台幣）。

(中時電子報)