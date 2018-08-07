民進黨執政最反感的事？網列舉七項轟：無能還不承認

2018年08月07日 14:22 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨執政上任兩年多，兩岸關係低迷，經濟不見起色，許多政策與民意相悖，近來許多民調結果顯示，人民對民進黨的認同度下降，甚至影響年底的縣市長選情。網友就表示，當初民進黨帶著人民期盼執政，但卻看破手腳，更列舉七項民進黨執政缺失，要網友選擇哪個政見你最不滿，有的網友選擇全部，還有的網友表示民進黨不關注民生議題，只會搞轉型正義鬥爭，無能還不承認。

開頭為B的網友於批踢踢PO文表示，「民進黨帶著多數人民的期待拿到全面執政。然後就沒有全面負責，完全掩過飾非。勞基法修改背叛勞工，倒退歐美國家制度一百年。電不夠不承認，不啟用核四，開老舊火力發電廠讓大家吸廢氣。台大校長不滿意政治色彩，硬要拔掉。隨便想就一堆」。

B網友更列舉七項缺失，詢問網友最不滿的是什麼：

1.綠能發電，台灣不缺電喔？用愛發電。

2.拔管案，教育部變拔管部。

3.勞基法修惡。

4.全黨之力追殺柯文哲。

5.派優質立委幹譙人民，不爽不要投民進黨阿。

6.轉型正義做不到，藍綠一家親。

7.台灣價值，只準自己親中愛台。

8.其他？

網友留言譏諷，「可以每項都選嗎，哈哈哈」「你都講完了我要講啥」、「讓人看破手腳」，還有網友認為「以上皆是，但3最嚴重」、「3選前站在弱勢方，選後自己跟老闆講，噁心」、還有靠慣老闆還敢說對勞工好，勞工是心裡最軟的一塊...等一聽就反感」、「民生議題不處理，在哪邊轉型正義、反核、廢死、本末倒置」、「推樓上，轉型正義不過是鬥爭政敵的口號」、「總歸四個字→雙重標準」。更有網友認為8可以加「就一副好像dpp推的都是對的，其他人都還為反對而反正」或是「跟財團金主靠攏、勾結傳媒及名嘴操弄輿論做假新聞」、「1234567，8:無能不承認，還一直說幹話」。

(中時電子報)