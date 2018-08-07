兒子考上台大醫 譚敦慈：孩子不用成為林杰樑第二

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大學考試入學分發今天上午放榜，俠醫林杰樑的小兒子林浩楨以457.1分考上台大醫學院醫學系，媽媽譚敦慈接到記者電話時，直說：「我超開心的」，也欣慰兒子終於能在父親離開五年後，臉上重新見到久違的笑容，也盼孩子做自己，不用成為「林杰樑第二」。

已故的林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑，生前長年鑽研毒物、捍衛食品安全，手機24小時從不關機，是新聞媒體最常諮詢、以及民眾最信任的毒物科專家，過去從毒奶粉、塑化劑、狂牛症、問題澱粉等食品安全事件，都看得到他疾呼禁用或限制使用的言論，卻在2013年8月5日因呼吸衰竭驟逝，讓世人將當感念。

林杰樑有2個兒子，大兒子林泓楨目前在上海擔任心臟內科醫師；小兒子林浩楨今年剛從師大附中畢業，今天放榜確定考上台大醫學院醫學系，承襲父親、哥哥的行醫之路。

林杰樑遺孀、林口長庚醫院護理師譚敦慈接到記者電話，直說：「真的超開心！」她說，她和林杰樑教育孩子的宗旨就是，「不以成績評斷小孩」，不因為小孩成績差就罵他，罵了，成績不會變好，還會和孩子變得疏遠；就算孩子考好，也不會獎賞，「讀書是孩子自己的事，就像他父親說的，就算混黑道，也要努力。」至於媽媽如何教育？她笑說，自己就是陪伴，接送、送便當以外，幾乎不曾做過什麼。

「爸爸的離開，把他的眼淚和笑容都一起帶走了」，譚敦慈感嘆，林浩楨從小就和爸爸最好，但才剛上國一，爸爸卻突然驟世，她回憶，當時孩子連哭都哭不出來，這次能考上台大醫科，才終於在孩子臉上看到笑容，自己也真的感到開心。

譚敦慈說，自己不曾要求小孩一定要走哪條路，但既然孩子選了醫科，她也會告訴孩子：「做自己就好」，因為林杰樑只有一個，不用成為林杰樑第二，只要跟爸爸一樣愛人、有品格就是最好的醫生。

(中時 )

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