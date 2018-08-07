台中》盧秀燕批交通建設攏是空 民進黨反嗆盧阻擋MRT

盧秀燕（左八）7日偕同台中市議會國民黨團議員舉行記者會，痛批台中市交通建設攏是空？（陳世宗攝）

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民進黨團反批盧秀燕是跳針立委，質問BRT、MRT到底要哪個？（陳世宗攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕，7日針對市長林佳龍任內交通建設提出批判，抨擊山手線看不到、BRT被破壞、東豐快停滯、國道1號銜接74進度緩慢，並提出未來擔任市長交通建設的首部曲。民進黨團反批盧她在立院阻擋、凍結捷運藍線相關預算，應向全體台中市民道歉。

盧秀燕7日偕同台中市議會國民黨團議員舉行記者會。盧秀燕說，交通和建設是她的強項，林佳龍市長闇黑台中4年只有破壞沒有建設，山手線是林佳龍競選市長的交通政見，如今只有紙上作業；BRT被蓄意破壞、東豐快1、2標重啟環評停滯、國道一號銜接74進度牛步化等。

盧秀燕並提出她台中交通建設的首部曲，強調長中短期交通問題逐一解決，包括爭取並建設大眾運輸系統，中短期有「快速道路改善」及「道路開闢工程」兩項關鍵可先務實執行，如大里草湖匝道、台74銜接國一工程、東豐快速道路復工及完工等。

民進黨團總召李天生說，前市府時期推出的BRT，並非真正捷運造成台灣大道嚴重塞車；林市長上任後將BRT轉型為優化公車，有效解決台灣大道塞車問題，並推出山手線等交通政策，目前上下環線已動工；盧秀燕不清楚還主張要恢復假BRT，並在立院擋捷運藍線相關預算。

交通局長王義川指出，BRT藍線不符國際標準，嚴重癱瘓台灣大道交通證實是失敗政策；包括大台中山手線、台74連接國道一號、東豐快速道路等重大建設市府均加速推動中，全案預計於111年興建完成。期盼盧立委做好功課，對大台中各種建設狀況能有正確掌握。

(中時 )

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