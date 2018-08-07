美媒：川普政府在台灣政策上對陸更強硬

2018年08月07日 14:38 中時 王嘉源

美國之音（VOA）中文網7日指出，美國海軍兩艘神盾驅逐艦上個月穿過台灣海峽，美國與台灣軍方罕見地同時公開證實這個消息，美國媒體說，這顯示川普政府已不再害怕引發大陸的不滿，開始在對台政策上採取比以往更為強硬的立場。

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）6日在一篇獨家報導中援引一名台灣官員的話說，「這是自2007年之後，美國海軍及台灣國防部首度公開證實這種航行。」報導說，通常美國軍事指揮官會預先決定某一個軍事行動以「主動」或「被動」方式來承認，這表示軍方可以主動發布新聞稿方式來宣傳，或被動地在記者詢問後才證實。有時候官員可能完全不加以證實，而只是簡單地表示，這一類行動屬於「例行性」。

《布萊巴特新聞網》報導稱，對這次美國軍艦航經台海的公開證實，與川普政府想要在經濟及軍事，包括在台灣議題上更公開挑戰大陸的做法一致。

川普不僅打破近40年的外交慣例與台灣蔡英文總統通話，還批准了14.2億美元的對台軍售，白宮更針對大陸要求44家國際航空公司更改對台灣的稱呼，發布強硬聲明稱這是「歐威爾式胡言亂語」。

此外，川普任命的許多官員都是台灣的支持者，包括白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）、國防部助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger），以及國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong）等。

今年稍早時候，在證據顯示大陸違反承諾在南海部署武器後，美國五角大廈取消了對大陸參加2年一度的環太平洋多國軍演（RIMPAC）的邀請。

《布萊巴特新聞網》報導指出，在前述各種事例的背景下，美國海軍「馬斯廷號」（USS Mustin）及「本福德號」（USS Benfold）兩艘飛彈驅逐艦上個月航經台灣海峽並激怒大陸，「或許正是（川普政府）支持台灣及願意挑戰大陸的最新訊號」。

不過即便如此，美國之音指出，分析人士認為，川普政府不能不考慮到北京可能以台灣作為懲罰對象的因素，而在一些具體做法上有所保留，例如美國在台協會（AIT）台北新館落成一事，即使這是在《台灣旅行法》生效後，川普政府並沒有派部長級閣員參加儀式，而國會通過的《2019財年國防授權法》也表明要加強美台防務關係，但助理國防部長薛瑞福上個月在「傳統基金會」的活動上卻表示，美國並沒有考慮邀請台灣參加環太平洋多國軍演。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）說，任何足以展現美國支持台灣的作為，都必須考慮到大陸可能的反應，「因為中國不會懲罰美國，它會懲罰台灣」，因此美國應該設法透過有意義的方式，採取一些對台灣安全有利的舉措，她也支持美國派航母透過台灣海峽，因為大陸也這麼做，美國派航母透過台海「一點都沒有問題。」

在兩艘美國軍艦透過台灣海峽後，台灣國防部7月7日晚間發布新聞稿稱，DDG-89、DDG-65當天上午從台灣南部海域航經台灣海峽向東北方航行。美軍太平洋艦隊發言人布朗（Charlie Brown）同日也在電郵中對台灣《中央社》證實，兩艘美國軍艦在台北時間7日、8日例行航行中經過台灣海峽國際水域，並表示美國軍艦在東海與南海之間航行時航經台灣海峽已行之有年。

針對美國軍艦此一行動，大陸國台辦主任劉結一稱這是美國在「打台灣牌」，不過台灣陸委會說，大陸頻頻在台灣周邊進行軍事演習，更極力打壓台灣國際空間，台灣將持續與包括美國在內的理念相近國家深化合作，共同維護台海及地區和平穩定。

(中時 )