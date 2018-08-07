陸生書寫動保事 「動督盟」推零撲殺紀實

「陸生」田智雄（前排右二）說，紀錄零撲殺政策推動的歷程，讓他感受到，抱持強烈對抗的態度就不容易看到問題的本質。（游昇俯攝）

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游昇俯

台大畢業的「陸生」田智雄，因緣際會成為台灣推動流浪動物「零撲殺」政策的紀錄者，這份紀實作品近日出版，他有感而發表示，來台難免常因自己的身分受到放大檢視，但動保議題超越兩岸政治，他深感意識形態容易引起強烈對抗，要解決問題，仍然得透過理性溝通，才能發現真理。

台灣動物保護行政監督聯盟推動公立動物收容所「零撲殺」政策，成功讓政府看見動物的生命尊嚴，改以人道的途徑改善流浪犬問題。動督盟近日出版「讓牠活下去─台灣收容所零撲殺紀實」一書展現政策推動成果；特別的是，此書作者是一位從江蘇省南京市來台唸書的「陸生」田智雄。

來台五年，念文化大學新聞系、並從台灣大學新聞研究所畢業的田智雄，當初因學校作業訪問在同志議題大鳴大放的釋昭慧法師，因緣際會認識動督盟，參與動督盟推動「零撲殺」。他謙虛的表示，來台才接觸到動保議題，從旁觀察政策的溝通、推動，感受到台灣社會民主開放的可貴，寫書並非他所預期，感謝有這樣的學習歷程。

不過，田智雄也提到，當初來台，台灣同學國族意識強，往往只要聽到他的口音，話題就會變成兩岸政治，有的人態度友善，但咄咄逼人的也不少。他表示，談論公民議題，因兩岸因政治落差、社會水平不同，難以比較，但大陸校園也辦模擬聯合國活動，民間也有流浪動物TNVR源頭管理的倡議，是台灣同學比較少認識的一面。

田智雄說，在台灣紀錄零撲殺政策推動的歷程，特別讓他感受到，抱持強烈對抗的態度就不容易看到問題的本質，理性溝通，才能改善問題，推動社會進步。

玄奘大學宗教與文化學系主任釋昭慧則表示，推動零撲殺，要通過相當繁複冗長的政策溝通，當初她認為根本不可能，僅保守的訂定十年計畫，沒想到五年時間就能讓零撲殺順利實施。她說，動物一直是人們心中最軟的一塊，兩岸觸及許多政治障礙，但田智雄的紀錄，讓動保議題超越意識對抗。

(中時 )

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