足球》鐵了心轉隊 世足最佳門將罷訓

2018年08月07日 14:47 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

今年世界盃幫助球隊贏得季軍、獲得「金手套獎」的比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），近日表達為了能多陪兩個孩子，希望從英超切爾西轉隊到西甲皇家馬德里，不過母隊目前沒有動作，庫爾圖瓦在接近轉會截止日前，用拒絕歸隊報到訓練，作為抗爭手段。

美國ESPN報導，庫爾圖瓦和幾位在世足賽期間幫助國家隊踢進4強的隊友們，獲得三星期額外休假，不過最後同胞大阿札（Eden Hazard）跟巴舒亞伊（Michy Batshuayi）、法國坎特（N'Golo Kante）及英格蘭凱希爾（Gary Cahill）都在英國當地時間周一準時報到，庫爾圖瓦卻沒有現身。

消息來源告訴ESPN，庫爾圖瓦之前就已經透過電話，和切爾西總教練薩里（Maurizio Sarri）及球隊管理高層明確表達離隊的意願，周一再透過鬧失蹤的行動再度重申他的立場，而庫爾圖瓦的經紀人這周末也向英國《太陽報》表示，庫爾圖瓦為了有更多時間陪西班牙籍前女友幫他生的兩個孩子，想要回西班牙踢球。

周日球隊在「英格蘭社區盾（上季英超冠軍對足總盃冠軍）」賽事擊敗曼城之後，薩里表示希望周一能夠和庫爾圖瓦當面談話，進一步確認這位門將的意向，並說自己不會強迫任何球員違背自己的意願留在球隊。

英超夏季轉會在這個月10號截止，西甲的夏季轉會則到月底才截止，外媒指出庫爾圖瓦這回是故態復萌，7年前還在比利時根克隊效力時，就用了「擅離職守」這招逼球隊讓他轉會，他沒有參加友誼賽跟球迷活動，沒多久就傳出他加盟切爾西的消息。

(中時電子報)