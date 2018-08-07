左手制裁右手談判 伊朗：美國搞心理戰

2018年08月07日 14:38 中時 王嘉源

德國之聲中文網7日報導說，伊朗總統魯哈尼6日在電視談話中表示，美國在退出2015年伊朗核協議後，對伊朗發動「心理戰」。他說：「他們想要對伊朗發動心理戰，使伊朗人民產生分歧。」

伊核協議中伊朗以不發展核武換取美國、歐盟和聯合國安理會等解除制裁。不過自從美國總統川普5月宣布退出協議後，伊朗因為經濟惡化爆發嚴重抗議。魯哈尼說：「美國將後悔對伊朗實施制裁……他們已經在世界上被孤立了。他們正在對伊朗兒童、病人和整個國家實施制裁。」

伊朗對重新制裁的恐懼引發了貨幣危機，並導致許多外國公司從伊朗撤出業務。美國重啟對伊朗經濟制裁，第一波措施於8月7日生效，鎖定伊朗的各種出口貨品、伊朗的金融體系以及進入全球金融體系的能力。第二波針對能源部門的制裁措施將於11月重新實施。能源是伊朗主要收入來源。

伊朗核協議正式名稱為《聯合全面行動計畫》（JCPOA），內容同意暫停制裁伊朗，以換取削減其核武計劃的承諾。中、美、法、德、英、俄、歐盟與伊朗經過了兩年談判在2015年簽署。

美國方面是由前總統歐巴馬授權簽署，但川普上任後一再譴責這項協議無法阻礙伊朗的核武野心，也不足以遏制伊朗在中東的侵略性外交政策。

據德國之聲報導，川普6日表示，「伊朗核協議是一項可怕的、片面的協議，未能阻斷伊朗獲得核彈的所有途徑這項根本目標。」他補充說，這項協議提供資金給「繼續造成流血、暴力和混亂的凶殘獨裁政權」。

川普表示，他願意就制裁進行談判，與伊朗達成更全面的協議。但魯哈尼6日反駁這個意見。

魯哈尼說：「一邊制裁一邊談判沒有意義......如果你用刀刺傷敵人，然後說想要談判，第一件要做的事應該是先取出那把刀。」

伊朗核協議其他簽署國一再為該協議辯護。 6日，德、英、法的外交部長在一份聯合聲明中譴責美國的新制裁。歐盟還發誓要保護歐盟公司免受制裁影響，新的法律將於7日生效。

(中時 )