屏東公勇路拆遷案開庭 蔣月惠批屏東縣政府說話不算話

2018年08月07日 14:40 中時 林雅惠

屏東公勇路反拆遷7日中午在高雄高等行政法院針對停止執行令案開準備程序庭，法官當庭詢問屏東縣政府委任律師是否會跟住戶協調完才進行拆遷，律師原本堅定拆除說法，後來表示回去問縣政府立場，一周後答覆法官，全案擇日再開庭。

屏東縣議員蔣月惠表示，屏東縣政府發言人黃建嘉在政論節目時曾說，「我們會持續跟公勇路居民溝通，如果居民不同意，現在不會、未來不會、更未來也不會拆遷」，她認為縣政府在媒體講過的話口說無憑，所以律師否認，但她們也會極力爭取，在法院還未判決定讞之前，不可以動公勇路住戶的民宅。

蔣月惠說，屏東縣政府委任律師在法庭上的答覆，意思是指公勇路的進度已到達百分之八十，他們不可能因為這些住戶不同意而不去完成拆遷事宜，面對法官詢問會不會等到法院裁定下後再來執行，也強調不管執行命令有沒有下來，在法律上是站得住腳，也會提高百分之五十的自動拆遷補償金額給居民。

蔣月惠強調，縣政府的立場擺明就是會繼續執行拆遷工程，她將於8月9日在公勇路舉行記者會，要求縣政府公布3.47億元的明細，要求以地號方式公布一戶大約補償多少錢，縣政府所講的百分之五十是依據哪個法令，哪個法條

，她質疑這個過程，政府假借公權力，在都市計畫更新跟財團掛勾，丟了一些錢就想把弱勢居民趕走。

蔣月惠說，她們要爭取的，是憲法保障人民的私有財產權跟生存權，縣政府強調實施公權力在法律上站得住腳，「我們也會用其他方法來爭取我們的權益。」

(中時 )