張安樂住家遭搜索 他痛批：民進黨愛台灣是愛台幣

統促黨總裁「白狼」張安樂回到到總部召開記者會表示，原本接到傳票9日出庭，但是一早就遭到調查局突襲搜索，非常不解。（張鎧乙攝）

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中時
葉書宏,張鎧乙
中華統一促進黨總裁張安樂痛批民進黨愛台灣是愛台幣。（葉書宏攝）

檢調今（7日）上午8時許前往中華統一促進黨總裁張安樂位於新北市中和區的住處搜索，查扣手機、旅行支票等證物，張安樂1時許步出住家，他痛批，民進黨讓年輕人去當炮灰，他們愛台灣是愛台幣。

張安樂身穿印有「台獨賣台挑起戰禍，不做炮灰陣前起義」字樣的背心出現受訪，他表示，本來要到大陸進行脊椎間盤突出治療，收到8月9日傳票就回來，「沒想到他們（指檢調）今天做了小動作！」

張安樂表示，兩岸要和平、要戰爭決定在台灣，台灣的政權要把台灣推向戰爭邊緣，如果真有那天，年輕人不要送死；當年日本占領琉球，無辜琉球民眾死傷慘重，人口僅剩不到40萬，裕仁天皇所做所為就如同總統蔡英文、行政院長賴清德所為，年輕人去死，「他們愛台灣是愛台幣。」

張安樂痛批，賑災有罪，貪汙無罪，多少人利用災害把善款放在口袋，王定拿拿善款買車，誰像我拿現金出來，政治獻金要辦要辦誰？前總統陳水扁女兒陳幸妤都公開說「民進黨誰沒拿我爸爸的錢！」陳水扁的錢貪汙來的，為何不辦？

張安樂表示，陣前起義不做炮灰，不做賣台集團的炮灰，說愛台灣其實是愛台幣，民進黨是最大的組織犯罪，騙選票、買選票，那個民進黨不營私舞弊。

(中時 )

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