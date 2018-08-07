傳承164年雞籠中元祭　楓香舞蹈團熱情表演揭開序幕

2018年08月07日 14:50 中時 張穎齊

2018戊戌鷄籠中元祭，將於11日在基隆開基老大公廟開龕門，市長林右昌和賴姓宗親會執行長賴振興等人7日在文化中心大廳舉行宣傳記者會，歡迎大家共襄盛舉。（張穎齊攝）

傳承至今已邁入164年的雞籠中元祭，將於11日在基隆開基老大公廟開龕門，今年由賴姓宗親會輪值擔綱主普，7日在文化中心大廳舉行宣傳記者會，市長林右昌和賴姓宗親會執行長賴振興等人，歡迎大家參與藝術性和慶典性兼備的鷄籠中元祭。

記者會上，由表演團隊「楓香舞蹈團」登台展現舞藝，林右昌和賴振興等各界賢達，啟動「藝競中元．群合鷄籠」聚焦儀式，宣告中元祭系列活動將登場。

林右昌指出，放水燈遊行當晚邀請知名「九天民俗技藝團」和「十鼓擊樂團」擔綱演出，融合地方文化創作表演，敬請拭目以待，精彩可期，另外今年賴姓擔綱主普，而行政院長賴清德也出生在過去屬於「金鷄貂石」基隆郡的萬里，他也將邀請賴一同共襄盛舉。

賴振興表示，今年邀請韓國、日本和台灣小朋友參與放水燈遊行，提升基隆國際視野，停辦30年的北管西皮與福祿將同時出現在遊行陣頭，活動以「藝文」與「科儀」2大主軸，熱烈歡迎大家共襄盛舉。

文化局表示，為鼓勵國內外旅客一同參與盛會，此次隆重推出鷄籠中元祭專屬桌遊《玩轉中元》，民眾除可以免費拿桌遊抽大獎，更於活動期間辦理桌遊派對，透過桌遊帶領民眾穿越歷史，透過遊戲趣味性與挑戰性，了解中元祭起源與文化意義。

此外，在中元祭活動期間，市府也特別規畫漫遊基隆大抽獎活動，民眾只要在中元祭期間單筆消費滿300元即可兌換摸彩券1張，最大獎是亞洲最佳郵輪盛世公主號沖繩4日遊，並有來自基隆在地商家所提供住宿券與伴手禮等好康獎項，詳情可至活動官網http://www.rs-event.com.tw/2018kmsgf/ 查詢或上網搜尋「鷄籠中元祭」臉書粉絲團。

(中時 )