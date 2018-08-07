張安樂：兩岸10年之內見分曉

檢調單位出動大批人力，前往統促黨張安樂住處搜索，搜索結束，張安樂出面雙手平攤，直說：「我坦蕩蕩！」（葉書宏攝）

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中時

檢調今（7日）上午8時許前往中華統一促進黨總裁張安樂位於新北市中和區的住處搜索，查扣手機、旅行支票等證物，張安樂1時許步出住家，他痛批，民進黨讓年輕人去當炮灰，他們愛台灣是愛台幣。他更直言，「兩岸10年之內見分曉，要一國兩制還是軍事管制！」

張安樂表示，自己可以過好日子，為何要回來，為了大家，「10年之內見分曉，要一國兩制還是軍事管制！」將來柯文哲還有辦法帶台灣走出險境，不是幫柯助選，而是蔡英文這樣走下去，會逼得對方動手。

張安樂痛批，太可惡了！兒媳婦被帶走，會計被恐嚇，這些事情都與別人無關，花蓮地震，有哪個民進黨拿自己錢出來，利用災難發財，蔡英文總統天天攻擊18％，最後被發現自己有領，「很多公益活動我都在做。」

張安樂表示，手機微信、旅行社支票還有一堆亂七八糟的東西，哪一天解放軍登陸誰敢到第一線，雙方要開戰先打死我，蔡英文、賴清德敢嗎？他坦承自己是竹聯幫出身，要賺江湖錢很容易，但自己經得起誘惑，不能當統派的誘惑。人格比任何政客高尚。

張安樂表示，台灣是中國一部分，自己犯了哪一條罪？組織犯罪？有恐嚇、有詐騙嗎？唯一做得事情就是到花蓮賑災，錯了嗎？沒有一分錢來自於中國共產黨，自己很希望大陸來賑災，大陸對台灣釋出很多善意，錢都被藍綠的政客拿走了。

張安樂表示，民進黨拿了多少中共的錢，期盼大陸直接拿錢給台灣老百姓，讓民眾有感，一國兩制、和平統一的機會才大，民眾有感大陸其實也不差，選舉時就不會把票投給民進黨，自己也跟大陸建議，惠台政策越過政客直接對青年。

(中時 )

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