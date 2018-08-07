次子也將從醫 譚敦慈勉：要用專業救人、不要用專業騙人

2018年08月07日 14:50 中時 張潼

已逝俠醫林杰樑次子林浩楨確定錄取台大醫學系，將和爸爸、哥哥林泓禎一樣踏上從醫之路。譚敦慈今勉勵兒子「要能夠愛人」，當個好醫師，用專業救人、千萬不要用專業騙人；她也說，世界上只會有一個林杰樑，他則是單獨的林浩楨，要走自己的路，然後努力去做，這是她對兒子的期待。

林杰樑與譚敦慈育有2個兒子，相差12歲，大兒子林泓楨目前在上海擔任心臟內科醫師，小兒子林浩楨3年前以優異會考成績，考取台灣師大附中，當了爸爸的學弟，3年後的現在又以指考457.1分，確定錄取台大醫學系。

譚敦慈說，浩楨一直都是非常努力的孩子，很自律，因為無論是林醫師（指林杰樑）還是她，都不會管小孩唸書的事，尤其林醫師認為「讀書是你家的事」，應該要自己負責、追求自己的成就感。因此，這次浩楨考到好成績，其實她自己沒幫什麼忙，都是學校老師將班上讀書氣氛帶得好，同學之前也願意互相鼓勵、研究問題。

譚敦慈說，她常常告訴2個兒子，不一定要走跟爸爸一樣的路，因為只有一個林杰樑，他們則是單獨的林泓楨、林浩楨，但如果他們也想要當醫生，那OK，「做自己想做的事最重要」。

小兒子浩楨也確定將邁入從醫之路，作為媽媽的譚敦慈有沒有什麼話要提醒兒子？她語氣轉為嚴肅地說，要當個好醫師，用專業救人，千萬不要用專業騙人，因為讀這個專業是要讀很多聖賢書的，要在自己的專業出人頭地，要很努力，尤其要把專業用來救人，這也是林醫師對孩子的教育；她也期待，無論將來當哪一科醫師，兒子都要走自己的路，努力去做、發揮專業。

看著孩子都走上自己想走的人生道路，譚敦慈也略帶哽咽地說，心中充滿感謝，感謝林醫師留給她的所有財產，這個財產不是錢，而是2個好兒子，給了她很多力量，哥哥也都兄代父職，經常提點弟弟要讀什麼書、回台灣時也都一起運動減肥；她說，林醫師走的時候，大家都說她很堅強，其實這是為母則強，還有身邊許多人給她溫暖與力量。

(中時 )