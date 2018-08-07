就業導向科系大爆發 考生「顧肚子」勝過「顧興趣」

2018年08月07日 14:50 中時 林志成

大學指考分發今天放榜，專家分析，今年電機、資工、金融科技等相關等科系大爆發，以二類組來說，錄取分數前10名校系中，有8個是跟電機、資工相關，考生顯然以「就業導向」選擇科系，凸顯台灣經濟不好，他們「顧未來肚子」優先於「顧興趣」。

升學專家劉駿豪表示，去年二類組前10名的校系中，台大化工系及台大機械系在今年被踢出，而由清大電資學士班及交大電機乙取代，導致今年前10名校系，有8個是電機、資工系，顯然跟大數據、人工智慧等新興科技的崛起有關。

劉駿豪說，今年中興大學電機系錄取分數是372.10分，比去年大增36分；過去台大化學系的錄取分數總是贏過台大工科系（光機電資訊），但今年情勢相反，台大工科系（光機電資訊）首度贏過台大化學系。也就是，只要跟電機有關的科系，今年分數都大躍進。

95年考進台大物理系的張景翔說，當年台大物理系是二類組第2名，但今年已落到第7名，他認為跟就業市場變動有關。大約在4年前，台積電還會聘用台大二類組各系畢業生，但最近2年明顯轉變，只聘台清交電機、機械等系的畢業生，物理系學生如果讀純理論，漸和台積電無緣。

一類組方面，前10名全是法商學系的天下，都是未來比較容易賺錢的行業。其中，交大資財系財金組首度進入一類組前10名、排第5名，甚至首度贏過政大財管系，原因是它特別強調課程中有許多金融科技（Fintech）的內容，這是未來有前景的技術，因此受考生青睞。

至於三類組，去年排第5名的台大牙醫系，今年則擠下成大醫學系及北醫醫學系，站上第3名。在今年個人申請入學未招到任何學生的輔大醫學系，過去排名跟中國醫及高醫醫學系在伯仲之間，今年指考分發錄取分數則掉到這兩個系之後。

(中時 )