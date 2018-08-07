靜宜大學多國語言向下扎根 高中生學習四國語言與文化

2018年08月07日 14:51 中時 陳世宗

跟著靜宜研習營，一次學習「日、西、越、德」四國外語與文化！（陳世宗攝）

靜宜藉由語言教學、文化講座，及太鼓、飲食文化等多元活動，提升學生學習興趣，為未來大學生涯做準備。（陳世宗攝）

靜宜大學外語學院暑假結合國立中科實驗中學，舉辦3天2夜的「第二外語體驗營」，共有25所學校約百位高中生參加，課程內容除語言教學外，還有歐洲、中南美洲、東北亞、東南亞等文化講座；藉由太鼓、飲食文化等多元內容，提升學生學習興趣，為未來大學生涯做準備！

靜宜大學西文系副教授暨「寰宇外語教育學士學位學程」主任何國世說，學習各國語言，除出國遊留學可快速增進語言能力外，受限於國內高中相關語言課程的授課時數，教師會提供學生多元的方法；如利用網路資源或觀賞該國的新聞、戲劇、電影、歌曲，並與來台的留學或交換生多互動等，來增進語文能力。

跟著靜宜研習營，一次學習「日、西、越、德」四國外語與文化！何國世說，西班牙語是世界第三大語言，為全球約4億5000萬人口的母語，深具潛力，除了上述的學習方法外，教育部補助靜宜大學建置的西班牙及拉丁美洲文化網站(culspain.pu.edu.tw)，也是學好西語及深入認識西語國家文化的最佳工具。

日文系主任李偉煌鼓勵高中生修習多國語言，第二外語已選修「日語」的學生，可報名靜宜日文系9月開辦的教育部「高級中學學生預修大學第二外語課程中級日語專班」，若取得學分，不僅能在大學入學甄試加分，進入大學後也可抵學分。

若未選修第二外語「日語」的學生，則可透過靜宜免費提供的開放式影音課程「基礎日文」，及靜宜日文系網頁的「日本文化介紹與比較」等影片，學習日語、瞭解文化差異；也可使用國內外多元的學習網站線上自學，如日本NHK簡明日語、東京外語大學日語學習課程、走進日本等，網頁均有中文說明介面，使用方便。

曾任職於越南文化部的靜宜大學校友，目前擔任國立高雄大學東亞語文學系助理教授裴光雄表示，政府推動新南向政策，東南亞七國語言，尤其越南語，逐漸受到重視，學習者與日俱增。目前有多所高中已開設越南語課程，建議學生利用課外管道，加強「聽、說、讀、寫」，如善用YouTube等教學網站及網路教材資源等，強化語法、發音及拼音；甚至參加台灣「新移民社團」，直接跟越南人學習，也是輕鬆學習的捷徑。除聽力與口說，「寫作」也很重要，學生每週可挑選一個主題練習，再請老師或越南朋友檢查與糾正錯誤，從中累積詞彙能力，必能迅速進步。

參與「第二外語體驗營」的台中女中林晏箏說，三天活動使其對外語有更深瞭解，也感受到異國風俗文化，收穫滿滿；文華高中林宴慶則說，在研習營中學習到語言的特殊及有趣用法，例如，德語、西語的陽性與陰性，日文的敬語等，透過語言也能深入認識各國的價值觀與生活態度。

(中時 )