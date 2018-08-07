溪北首座親子館開幕！　南瀛親子館330坪讓家長溜小孩

2018年08月07日 15:37 中時 鄭雅文

南瀛親子館7日一開幕，就有家長帶著小朋友前來玩樂，小朋友在親子廚房學習切麵包。(鄭雅文攝)

歷時1年多，原閒置的新營代表會，終於以新樣貌「南瀛親子館」問世，7日社會局局長劉淑惠、台南市代理市長李孟諺、議長賴美惠等人皆前來替南瀛親子館開幕，市長李孟諺更在看完兒童劇團表演後，直呼好可愛，好想再生一個，笑翻全場。

台南市代理市長李孟諺表示，溪北地區從今天開始，終於有大型親子館供家長溜小孩，許多玩具、設施更有教育功能，如模擬馬路紅綠燈、乘坐電動車等，能讓小朋友從中學習交通規則。

社會局指出，親子館內空間共330坪，採分齡設計。1樓提供0至2歲寶寶玩樂使用木質軟地板，提升嬰幼安全，並有大型感統教具讓嬰幼學習。2樓則規畫為2至6歲遊戲空間，有熱門角色扮演、積木搭建、抑制操作，促進幼兒智力、邏輯力發展，另外也有多樣繪本、親子廚房，增進親子玩樂互動。3樓，則採積木牆、可塗鴉創作、木作DIY區，鼓勵幼兒天馬行空發揮創意。

社會局表示，台南0至6歲，嬰幼兒人數目前共11萬1023人，市府從101年起就在新市區、安平區、佳里區及仁德區開辦親子悠遊館，大型親子館則繼新營開幕後，善化、麻豆，也會預計在今年增設，讓台南市0到3歲都享有歡樂親子互動空間。

社會局長劉淑惠說，南瀛親子館在活化過程中，歷經許多挑戰，選在父親節前開幕，是給予市民最大的禮物，也感謝鴻海基金會捐贈100萬元讓館內增設上百種幼兒教玩具、繪本，預計109年全市將達至少14處親子館目標建設。

(中時 )