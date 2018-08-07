溪北首座親子館開幕！　南瀛親子館330坪讓家長溜小孩

新營南瀛親子館開幕，台南市代理市長李孟諺、議長賴美惠等人都前來剪綵。(鄭雅文攝）

友善列印
中時
南瀛親子館7日一開幕，就有家長帶著小朋友前來玩樂，小朋友在親子廚房學習切麵包。(鄭雅文攝)

歷時1年多，原閒置的新營代表會，終於以新樣貌「南瀛親子館」問世，7日社會局局長劉淑惠、台南市代理市長李孟諺、議長賴美惠等人皆前來替南瀛親子館開幕，市長李孟諺更在看完兒童劇團表演後，直呼好可愛，好想再生一個，笑翻全場。

台南市代理市長李孟諺表示，溪北地區從今天開始，終於有大型親子館供家長溜小孩，許多玩具、設施更有教育功能，如模擬馬路紅綠燈、乘坐電動車等，能讓小朋友從中學習交通規則。

社會局指出，親子館內空間共330坪，採分齡設計。1樓提供0至2歲寶寶玩樂使用木質軟地板，提升嬰幼安全，並有大型感統教具讓嬰幼學習。2樓則規畫為2至6歲遊戲空間，有熱門角色扮演、積木搭建、抑制操作，促進幼兒智力、邏輯力發展，另外也有多樣繪本、親子廚房，增進親子玩樂互動。3樓，則採積木牆、可塗鴉創作、木作DIY區，鼓勵幼兒天馬行空發揮創意。

社會局表示，台南0至6歲，嬰幼兒人數目前共11萬1023人，市府從101年起就在新市區、安平區、佳里區及仁德區開辦親子悠遊館，大型親子館則繼新營開幕後，善化、麻豆，也會預計在今年增設，讓台南市0到3歲都享有歡樂親子互動空間。

社會局長劉淑惠說，南瀛親子館在活化過程中，歷經許多挑戰，選在父親節前開幕，是給予市民最大的禮物，也感謝鴻海基金會捐贈100萬元讓館內增設上百種幼兒教玩具、繪本，預計109年全市將達至少14處親子館目標建設。

(中時 )

靜宜大學多國語言向下扎根 高中… 機師工會罷工 勞動部籲資方勿採…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。