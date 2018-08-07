機師工會罷工 勞動部籲資方勿採強硬手段

2018年08月07日 15:37 中時 李宜秦 、 姚志平

桃園市機師職業工會理事長李信燕：我們不是資方說的那麼好戰，我們是真的有話要說！（姚志平攝）

今機師工會罷工投票開票，贊成罷工的比例高達97.9％，成功取得合法罷工權，未來機師可能將在中秋連假罷工。對此勞動部部長許銘春呼籲勞資雙方理性溝通，她說「希望雇主不要採取強硬手段，沒有工會願意走到罷工一步」，勞動部會連同交通部一起盡力協助提供對話平台，以期解決紛爭。

勞動部部長許銘春回應，勞動部將從旁協助機師工會與資方理性對話，除了與交通部保持聯繫，也有與桃園市副市長王明德及幕僚團隊討論，如何從旁協助勞資良性溝通。另外勞動部有與各公司聯繫與溝通，希望能了解勞資雙方立場。

許銘春說，取得合法罷工權不代表一定要罷工，端看後續勞資雙方談判結果而定，「重要的不是罷工，而是資方是否願意與勞工共同討論其訴求，如果沒有具體結果才會走向罷工，畢竟罷工是最後手段，沒有工會想走到這一步」。

許銘春表示期望資方能不採強硬手段，「採取任何強硬手段對勞資雙方跟減緩罷工損失都沒有幫助」，雙方應秉持誠意、化解紛爭，她說「希望雙方可以面對面溝通解決爭議，如果勞資雙方達共識，就可以免除罷工行為」。

有學者認為為降低罷工所帶來的損失，工會應提供10到14天的罷工預告期，許銘春表示雖然預告期能減少資方損失，然而罷工依然會影響市場狀況，她說「罷工預告期不是解決辦法，雙方理性溝通、協商才可能真正解決問題」。

許銘春說，「畢竟工會跟資方才是當事人，勞動部只能在一旁協助雙方，提供兩方溝通平台，如果雙方沒辦法有所共識時，才會出面介入」，希望資方能以最大誠意與勞工溝通訴求，討論出共識、製造雙贏局面。

(中時 )