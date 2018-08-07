「給我爸的父親節禮物」林杰樑次子考上台大醫

2018年08月07日 15:37 中時 張潼

「這是給我爸一個父親節禮物！」俠醫林杰樑次子林浩楨確定錄取台大醫學系，他今天受訪時說，父母從沒要他和哥哥一定要讀醫，但他從小看著爸爸當醫生，因此從國小時也想成為醫生，如今即將跨出從醫的第一步，他說，最大的感覺是鬆一口氣，對得起爸爸媽媽、也是完成自我的期許。

林浩楨 3年前會考拿到4A++1A+、會考總積點189點，當時他說，數學科沒拿到A++，爸爸應該也會對他說「你可以做得更好」，不過最後他仍順利錄取台師大附中，當爸爸的學弟。3年後，雖然學測失利，在社會科掉了2級分沒能拿到滿級分，但拚指考考到457.1分，順利錄取台大醫學系。

他說，雖然拿到成績單時確定有457.1分，大家都說可以錄取台大醫，「還是怕會有萬一，志願表沒按送出、填錯志願之類」，所以一直到查榜確定錄取，才真正放心。

林浩楨說，受到爸爸影響，已經忘記從哪時候開始就想當醫生，但大約是國小的時候，「我爸教我就是醫生要救人」；也因為從小就立定志向，這次大約填了將近10個志願，只有1個是台大電機，其餘都是醫科。

確定錄取後，心裡的感受是開心、還是鬆一口氣？有沒有在心裡對爸爸說什麼話？林浩楨說，情緒「都有」，但最大一部份還是鬆一口氣，覺得對得起爸爸媽媽，也是完成自我的勉勵和期許，「這就是給我爸一個父親節禮物。」

被問及接下來的規畫，林浩楨則表示，暑假有先補習微積分，另外哥哥也有給他一些書，他慢慢都開始在讀了。

(中時 )