法官陳梅欽溢領加班費 檢方依貪汙分案調查

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士林地院民事庭法官陳梅欽涉浮報22小時加班費，司法院人審會今火速將他移送監察院，強調他已經「被」辭職，且8月11日生效，無法請領退休假，且怒斥「無法容忍」這種法官行為。其實，陳梅欽早在結婚前，同仁就已經議論紛紛，卻也不敢當面指責法官。

司法官第33期結業的陳梅欽，現與妻子同住在法院旁的宿舍，也將在澎湖的父母接來台北，高中畢業後考上陸軍官校，服役8年半退伍，考上輔大法律系，畢業後通過司法官考試。同事表示，他的感情生活豐富，曾與護士、老師和舞廳小姐交往，最後由「護士」成為法官太太，婚後還會趁「環境教育」搭訕同事的親友。

同事說，他的個性直來直往，不高興就會說出口。而他罵遍書記官、法警，曾朝書記官丟法典，要求法警幾點要打電話通知法官，早一分鐘、遲一分鐘都不行，一定要準時通知否則挨罵。

陳遭指去年年底連續2個月浮報22小時加班費，更離譜還有「值班費」，依規定半年內必須要補休完畢，陳都留到隔年，一次請1整個月休假，但因繼續分案，他將不需要開庭的案件，直接結案，將判決書傳給書記官，造成法院許多行政不便。

針對請領加班費部分，司法院除將他移送監察官，溢領部分是否涉及刑事罪責，士林地檢署現已依貪汙罪、偽造文書分案調查中。

(中時 )

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