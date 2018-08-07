陸網友建議金門水庫多裝監視器 以免為了選舉被......

2018年08月07日 15:09 中時電子報 邱文秀

由大陸網友經營針砭台灣時事的粉絲頁「台灣傻事」，便諷刺金門政府應該多在水庫旁裝監視器及巡邏。(台灣傻事)

金廈通水本是民生大事，卻讓台灣政治口水氾濫不停。綠營方面頻出招，諸如通水典禮請走路工的假新聞，或批評大陸賣水給台灣太貴。由大陸網友經營針砭台灣時事的粉絲頁「台灣傻事」，便諷刺金門政府應該多在水庫旁裝監視器及巡邏，以免因為選舉，水被民進黨下毒又開始痛罵共產黨毒害金門人。腦洞大開的建議卻引來很多網友認同附和。

金門人等了20年的大陸水終於來了!之前蔡政府為了政治因素希望金門延後通水典禮，但七月底時金門自來水廠指出，全島湖庫可用水量僅剩277萬噸，若全數以地面湖庫水支應，僅能供應118天，水情十分嚴峻。通水議題應是民生議題，不該過於政治化。

為了金廈通水一事，台灣政治口水氾濫不停。從親綠媒體報導通水典禮高價700元請走路工，被縣府駁斥是假消息。到民進黨立委王定宇痛批大陸賣水太貴，還敢說照顧台灣。金廈通水從通水典禮被阻開始，負面消息一路沒斷過。

由大陸網友經營針砭台灣時事的粉絲頁「台灣傻事」，便貼出腦洞大開的字卡諷刺，「有了兩顆子彈墊底的民進黨為了選舉也許會.....」，字卡中寫「建議金門政府派人巡邏或多裝點攝像頭在水庫邊，有種不祥預感，民進黨會投病毒，反正金門人也不投民進黨!然後就開始痛罵共產黨下毒害金門人。」

網友也留言附和「言之有理」、「有道理……」、「很有可能」、「這建議不错，特别在選舉前多加注意，綠黨只有你想不到的事，没有他不敢做的事。」、「只有你想不到的，沒有民進黨幹不出來的！」、「這個詐騙集團本來就不想要金門，這種卑劣手段不無可能。」、「想到就令人心寒！」

(中時電子報)